《專家之言－黃德几》信義能源藉收購擴大規模，可伺機跟進

《專家之言》中央積極實現「碳達峰、碳中和」，推動可再生能源的應用。國家財政部日前

印發《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》提出，到２０２５年，財政政策工具不斷豐富，

有利於綠色低碳發展的財稅政策框架初步建立，有力支持各地區各行業加快綠色低碳轉型。

２０３０年前，有利於綠色低碳發展的財稅政策體系基本形成，推動碳達峰達標；而２０６０年

前，財政支持綠色低碳發展政策體系成熟健全，推動碳中和達標。



＊去年收購八個太陽能發電場，有優先權向信義光能收購＊



信義能源（０３８６８）由信義光能（００９６８）分拆，專注管理及經營太陽能發電場，

並擁有優先權從信義光能手中收購新建的太陽能發電場。在今年４月，信義能源向信義光能交付

認購權通知（三），信義能源行使認購期權，收購四個大型地面太陽能發電場項目，總核准容量

為６５０兆瓦，認購價估計為２５﹒６４億元人民幣（相當於３１﹒５４億港元）。信義能源認

為，向信義光能持續取得已竣工及併網的大型地面太陽能發電場項目，將符合集團和股東的利益

。

信義能源表示，除了信義光能外，亦計劃從獨立第三方收購大型太陽能發電場項目，以支持

業務擴張。２０２１年，集團完成收購八個合共６６０兆瓦的新太陽能發電場項目；去年１２月

底，集團的太陽能發電場項目總核准容量為２４９４兆瓦，按年增加近３６％，分布於安徽省、

福建省和湖北省等。２０２１年度的收入２２﹒９７億元，按年增加３３﹒４％，純利上升

３３﹒７％至１２﹒３２億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ增加３４﹒３％至２１﹒７１億元。整體毛

利率增加０﹒７個百分點至７３﹒１％。期內，電力銷售貢獻的收益按年增加５５﹒８％至

１０﹒６８億元，電價調整的收入上升１８﹒６％至１２﹒１８億元，分別佔總額的４６﹒５％

和５３％。



＊向中金等配股籌近７﹒８億元，可考慮４﹒２元以下吸納＊



另外，在今年３月底，集團公布協議以每股作價４﹒１４元，向ＨＨＬＲ Ｆｕｎｄ，

Ｌ﹒Ｐ。、ＹＨＧ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ， Ｌ﹒Ｐ。和中金公司（０３９０８）分別發行

１０８５２００００股、４５２００００股和７５３６００００股，合計１﹒８８４億股，分別

佔擴大後股本１﹒４９％、０﹒０６％和１﹒０３％；是次所得款項淨額７﹒７９５億元，將用

作集團一般營運資金。

走勢上，５月１０日跌至３﹒９３元止跌回升，先後重上１０天、２０天和１００天線，

ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮４﹒２元以下

吸納，反彈阻力４﹒９元，不跌穿３﹒９元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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