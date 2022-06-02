  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/06/2022 09:05

《專家之言－黃德几》信義能源藉收購擴大規模，可伺機跟進

　　《專家之言》中央積極實現「碳達峰、碳中和」，推動可再生能源的應用。國家財政部日前
印發《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》提出，到２０２５年，財政政策工具不斷豐富，
有利於綠色低碳發展的財稅政策框架初步建立，有力支持各地區各行業加快綠色低碳轉型。
２０３０年前，有利於綠色低碳發展的財稅政策體系基本形成，推動碳達峰達標；而２０６０年
前，財政支持綠色低碳發展政策體系成熟健全，推動碳中和達標。

＊去年收購八個太陽能發電場，有優先權向信義光能收購＊

　　信義能源（０３８６８）由信義光能（００９６８）分拆，專注管理及經營太陽能發電場，
並擁有優先權從信義光能手中收購新建的太陽能發電場。在今年４月，信義能源向信義光能交付
認購權通知（三），信義能源行使認購期權，收購四個大型地面太陽能發電場項目，總核准容量
為６５０兆瓦，認購價估計為２５﹒６４億元人民幣（相當於３１﹒５４億港元）。信義能源認
為，向信義光能持續取得已竣工及併網的大型地面太陽能發電場項目，將符合集團和股東的利益

　　信義能源表示，除了信義光能外，亦計劃從獨立第三方收購大型太陽能發電場項目，以支持
業務擴張。２０２１年，集團完成收購八個合共６６０兆瓦的新太陽能發電場項目；去年１２月
底，集團的太陽能發電場項目總核准容量為２４９４兆瓦，按年增加近３６％，分布於安徽省、
福建省和湖北省等。２０２１年度的收入２２﹒９７億元，按年增加３３﹒４％，純利上升
３３﹒７％至１２﹒３２億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ增加３４﹒３％至２１﹒７１億元。整體毛
利率增加０﹒７個百分點至７３﹒１％。期內，電力銷售貢獻的收益按年增加５５﹒８％至
１０﹒６８億元，電價調整的收入上升１８﹒６％至１２﹒１８億元，分別佔總額的４６﹒５％
和５３％。

＊向中金等配股籌近７﹒８億元，可考慮４﹒２元以下吸納＊

　　另外，在今年３月底，集團公布協議以每股作價４﹒１４元，向ＨＨＬＲ　Ｆｕｎｄ，　
Ｌ﹒Ｐ。、ＹＨＧ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，　Ｌ﹒Ｐ。和中金公司（０３９０８）分別發行
１０８５２００００股、４５２００００股和７５３６００００股，合計１﹒８８４億股，分別
佔擴大後股本１﹒４９％、０﹒０６％和１﹒０３％；是次所得款項淨額７﹒７９５億元，將用
作集團一般營運資金。
　　走勢上，５月１０日跌至３﹒９３元止跌回升，先後重上１０天、２０天和１００天線，
ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，短線走勢料有改善，可考慮４﹒２元以下
吸納，反彈阻力４﹒９元，不跌穿３﹒９元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（
筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2022
【虛幣世界】摩通CEO言論惹關注，加密貨幣價格回吐
人氣文章數碼新動力02/06/2022
編程變電競遊戲　奪寶遊戲訓練解難能力
人氣文章財經熱話01/06/2022
【跌市買D乜】領展全年可分派總額升近7%　股價逆市靠穩
人氣文章中國故事01/06/2022
《神州經脈》財新製造業PMI反彈　上海全面復常　滬指止五連漲
人氣文章財經熱話01/06/2022
恒地：料輕微加息樓市仍暢旺　新政府房屋政策可實現三贏
人氣文章FOCUS01/06/2022
【FOCUS】拜登閉門晤鮑叔　謀兼顧通脹增長保證
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金