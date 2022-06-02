【理小蔚！】「蔚小理」又改名？剖析５月銷量！專家首選理想汽車

《經濟通通訊社記者葉嘉兒２日報道》內地疫情緩和下，三大造車新勢力５月交付量按月及

按年均錄得升幅，最佳進步獎落在理想汽車（０２０１５）手上。按月升幅高達１﹒７５倍，按

年亦有１﹒６５倍增長，獲專家看高一線！事實上，造車新勢力排名不斷變化，由「蔚小理」、

「小蔚理」、至現時的「理小蔚」，交付量對部署參考作用到底有多大？



＊剖析造車新勢力５月銷量＊



要拆解數據，便要重溫上月情況。

內地自３月起經歷新一波疫情，封控及停工停產深深打擊車企的供應鏈和產銷，對三大造車

新勢力構成前所未有的挑戰。基於理想汽車及蔚來汽車（０９８６６）主要生產地集中在受管控

範圍，所受影響較大，４月數據按月大倒退。而小鵬（０９８６８）主要生產地為廣東省與河南

鄭州，相對能逃過一劫，４月交付量按年仍增長７５％。由此可見，小鵬在相對高基數下，５月

數據按月反彈幅度較少也尚算合理。

事實上，內地５月仍未完全復工復產，理想汽車和小鵬汽車創出破萬交付量可謂交足功課。

步伐落後的蔚來解釋，公司仍受相關防疫措施限制。的確，早於３月，蔚來董事長李斌已預告位

於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作夥伴陸續停產，車輛將會推遲交付。



＊林家亨：小鵬、蔚來今年扭虧機會為０！＊



比較三間車企，國農證券董事總經理林家亨將理想汽車秤高一線，豪言理想有望於年底率先

錄得盈利，更道：「小鵬、蔚來今年扭虧機會為０！」。

林家亨今早在《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，理想汽車單靠出售「理想ＯＮＥ」

一款車，但能交出「破萬」成績，已達收支平衡，足證「理想ＯＮＥ」的競爭力。

他續說，雖然小鵬同樣「破萬」，但其目前已推出四款車型，導致較難達至收支平衡。至於

蔚來汽車在交付量落後下，前景更加不言而喻。



＊政策配合 車企「金九銀十」指日可待＊



為挽回疫情引致的經濟放緩，國務院總理李克強發號施令，谷政策「能出盡出」，帶動車股

持續向好。



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車股５月至今表現（截至中午收市）

同期恒指－０﹒６％

長城汽車 （２３３３） ＋３１﹒８％

吉利汽車 （０１７５） ＋２４﹒８％

比亞迪股份 （１２１１） ＋１９﹒４％

理想汽車－Ｗ （２０１５） ＋４﹒０％

小鵬汽車－Ｗ （９８６８） －０﹒４％

蔚來－ＳＷ （９８６６） －１２﹒０％

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打從國務院辦公廳於４月底發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》後，

政策細則紛紛落地，針對車企的減徵部分乘用車購置稅措施可謂車股的強心針，雖然新能源車本

來已獲豁免購置稅，但炒作經濟復甦及刺激消費措施陸續有來，整板車股氣氛普遍熾熱。

林家亨多年來醉心鑽研車股，深信車股走「金九銀十」周期，即９至１０月份是車企銷量數

據最亮眼的時期，投資者可作參考。

