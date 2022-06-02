《盤後部署》恒指下周初料區間窄幅上落，長汽宜回至１２元吸納

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股再度走低，港股同樣受挫。恒指今天低開２３７點報

２１０５７，早段走勢乏力，曾跌逾４００點低見２０８８４，半日低收３３４點報２０９６０

。午後跌幅略為收窄，曾重上２１０８７。恒指收報２１０８２，跌２１２點或跌１﹒００％，

主板成交１０３６﹒０２億元。國企指數報７２６７，跌７８點或跌１﹒０６％。恒生科技指數

報４３９７，跌３５點或跌０﹒８０％。

內地股市高收。上證綜合指數報３１９５，升１３點或升０﹒４２％，成交４１３７﹒２９

億元人民幣。深證成分指數報１１６２８，升７７點或升０﹒６７％，成交２１８４﹒９９億元

人民幣。



＊部分車股造好，長汽揚近７％＊



科技股普遍下跌。美團（０３６９０）將於今天收市後公布業績，惟股價今天走勢一般，低

開逾２％，其後維持窄幅上落，收市跌１﹒２６％，報１８０﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）

跌２﹒４３％；騰訊（００７００）就微跌０﹒３９％。快手（０１０２４）逆市上升，股價日

內高見８１﹒７５元，收市升３﹒３６％，報７９﹒９元。

內房股午後沽壓加劇，國企內房當中，龍湖（００９６０）跌勢較急，早段曾經跌逾５％，

收市跌４﹒２１％，報３７﹒５元；潤地（０１１０９）跌３﹒２３％；中海外（００６８８）

就跌２﹒３３％。隔晚油價微升，惟三桶油今天低收，中海油（００８８３）跌幅較多，跌

１﹒３１％，報１２﹒０４元。

部分汽車股今天逆市造好。「蔚小理」造車新勢力５月交付量均按年上升，惟股價升跌互見

。蔚來（０９８６６）全日走勢靠穩，盤中高見１４４﹒５元，收市升１﹒４４％，報

１４１﹒２元；理想（０２０１５）重上１００元關，惟收市微跌０﹒２％，報１００﹒８元；

小鵬（０９８６８）就跌１﹒５６％。其他汽車股升勢不俗，長汽（０２３３３）揚６﹒５％，

報１５﹒０８元；廣汽（０２２３８）升３﹒１７％；吉利（００１７５）升１﹒９３％；比亞

迪（０１２１１）就微０升０﹒６４％。



＊端午假期前夕，投資者入市意欲低＊



大市方面，成交額較上日少約２２５億元，資金淨流入額連續兩日少於６０億元，交投氣氛

顯然轉弱，或因明天是端午節假期，港股休市，投資者入市意欲較低。此外，港股由５月１０日

低位１９１７８反彈至今，累計已升到逾１０００點，而外圍股市表現一般，投資者對通脹憂慮

升溫。再看今天重磅科技股如美團及騰訊均錄得資金淨流出，美團的大戶主動買沽比率只有

４７：５３，反映市場靜待美團的業績，難以推升大市。

在日線圖上，今天恒指在２０８８４至２１１１５點窄幅上落，反映在２１０００點水平處

好淡爭持，ＭＡＣＤ牛差仍平穩，形態上未完全轉弱。恒指下周初走勢視乎美團業績會否優於市

場預期，暫時推斷在２０７００至２１４００點之間上落。



＊長汽逐步迫近超買區＊



個股方面，汽車股連日走勢靠穩，主因中央推出一系列刺激汽車消息的政策，包括對汽車央

企發放的９００億元人民幣商用貨車貸款延期還本付息、汽車購置稅減免計劃、汽車下鄉等。當

中，長汽由年內低位８﹒９６元反彈，今天最高見１５﹒２６元，累計升幅已有逾７０％。

在日線圖上，長汽股價仍企穩在１０天線以上，１０天及２０天線趨勢仍向上，惟今天

９ＲＳＩ為７６，已進一步迫近超買區，股價亦非常接近１００天線，現價買入值博率不高，亦

有一定回調風險，建議未持貨者回至１２元水平才部署。（ｅｒ）

