【外圍經濟】加拿大央行再度加息半厘，標利率至１﹒５厘

《經濟通通訊社２日專訊》加拿大央行周三宣布加息０﹒５厘，指標利率至１﹒５厘，是連

續第二次加息半厘，並維持量化緊縮政策。央行強調必要時採取更有力措施，令通脹返回２％的

央行目標。

加拿大４月通脹按年升至６﹒８％，破３０年新高，並可能進一步上升。央行指出，俄烏戰

爭、中國防疫封城增加不確定性，能源及農產品價格上升。不過，消費者支出強勁，並預期出口

增加，會令第二季獲得穩健增長。（ｊｆ）

