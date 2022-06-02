【外圍經濟】加拿大央行再度加息半厘，標利率至１﹒５厘

《經濟通通訊社２日專訊》加拿大央行周三宣布加息０﹒５厘，指標利率至１﹒５厘，是連
續第二次加息半厘，並維持量化緊縮政策。央行強調必要時採取更有力措施，令通脹返回２％的
央行目標。
加拿大４月通脹按年升至６﹒８％，破３０年新高，並可能進一步上升。央行指出，俄烏戰
爭、中國防疫封城增加不確定性，能源及農產品價格上升。不過，消費者支出強勁，並預期出口
增加，會令第二季獲得穩健增長。（ｊｆ）
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