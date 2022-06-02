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02/06/2022 09:12

【國際要聞】美國再爆槍擊案，醫院大樓遇襲至少４死

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國奧克拉荷馬州一間醫院當地時間周三（１日）爆發槍擊案，
包括槍手在內至少４人死亡。現場位於塔爾薩市（Ｔｕｌｓａ）聖方濟各醫院娜塔莉醫務大樓２
樓，該樓層是醫生辦公室和骨科中心。
　　美國總統拜登已聽取相關簡報。據報道，警方在接獲報警後３分鐘到場。槍手攜帶手槍和步
槍，未知是自殺還是被擊斃。（ｊｆ）

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