《經濟通通訊社２日專訊》特斯拉ＣＥＯ馬斯克對員工下最後通牒，要求要麼回公司工作，
要麼辭職。據外電報道，他於周二（３１日）向員工發出電郵，要求「特斯拉每人每周至少在公
司辦工４０小時。」否則就會默認為辭職。
馬斯克在電郵中還特別提醒高層：「你的職位愈高，就愈應該讓大家看到你。這就是為甚麼
我這麼長時間住在工廠的原因，這樣生產線上的人就可以看到，我是和他們一起工作，否則特斯
拉早就破產了。」（ｊｆ）
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02/06/2022 11:06
【外圍經濟】馬斯克對員工下通牒，每周回公司４０小時，否則離開
《經濟通通訊社２日專訊》特斯拉ＣＥＯ馬斯克對員工下最後通牒，要求要麼回公司工作，
要麼辭職。據外電報道，他於周二（３１日）向員工發出電郵，要求「特斯拉每人每周至少在公
司辦工４０小時。」否則就會默認為辭職。
馬斯克在電郵中還特別提醒高層：「你的職位愈高，就愈應該讓大家看到你。這就是為甚麼
我這麼長時間住在工廠的原因，這樣生產線上的人就可以看到，我是和他們一起工作，否則特斯
拉早就破產了。」（ｊｆ）
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