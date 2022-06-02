【外圍經濟】馬斯克對員工下通牒，每周回公司４０小時，否則離開

《經濟通通訊社２日專訊》特斯拉ＣＥＯ馬斯克對員工下最後通牒，要求要麼回公司工作，

要麼辭職。據外電報道，他於周二（３１日）向員工發出電郵，要求「特斯拉每人每周至少在公

司辦工４０小時。」否則就會默認為辭職。

馬斯克在電郵中還特別提醒高層：「你的職位愈高，就愈應該讓大家看到你。這就是為甚麼

我這麼長時間住在工廠的原因，這樣生產線上的人就可以看到，我是和他們一起工作，否則特斯

拉早就破產了。」（ｊｆ）





