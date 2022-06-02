【俄烏開戰】傳拜登可能本月訪問沙特，料討論增加產油量

《經濟通通訊社２日專訊》外電引述知情人士透露，美國總統拜登可能在本月晚些時候訪問

沙地阿拉伯，料會討論沙地石油增產，以壓抑通脹水平。

前往沙地意味著拜登幾乎不可避免要會見該國實際統治者－－薩勒曼王儲。自阿裔美籍記者

卡舒吉２０１８年在沙地駐伊斯坦布爾領事館遭殺害後，拜登便與這位王儲交惡。在拜登擔任總

統初期，白宮表示他只會直接與沙地國王阿卜杜勒阿齊茲打交道。（ｊｆ）

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