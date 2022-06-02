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02/06/2022 15:27

【俄烏開戰】俄羅斯４月ＧＤＰ按年下降３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》俄羅斯經濟發展部報告，俄羅斯今年４月份ＧＤＰ按年下降３％
，２０２２年前四個月ＧＤＰ增長１﹒７％。報告指，４月份ＧＤＰ下降因素主要是物流運輸限
制以及國內需求減少。預計今年俄羅斯ＧＤＰ將下降７﹒８％，明年下降０﹒７％。（ｊｆ）

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