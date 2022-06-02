《台股攻略－黃振宇》台股走勢震盪，端午連假前受壓

《台股攻略》台股今日走勢震盪，端午連假前沽壓湧現，電子及金融股維持弱勢，航運股無

力撐市，觀光類股則表現強勢，加權指數跌１２２點，收１６５５２點，成交金額縮減至新台幣

２１３１億元，三大法人合計淨賣出新台幣１０４﹒５２億元。

主要電子權值股普遍走弱，權王台積電跌１﹒６％，收新台幣５４０元，市值下滑至新台幣

１４兆元；瑞昱、研華及台達電跌１％至２％；聯發科跌０﹒８％，收新台幣８９８元；聯電跌

１％，鴻海跌０﹒４％；大立光、日月光投控及國巨逆市上揚，均升０﹒５％至１％。金融股普

遍下跌，合庫金及開發金等下跌近１％，富邦金及中信金各升近０﹒２％。台塑四寶的台塑升

０﹒５％，台化無起跌，台塑化及南亞分別跌０﹒２％及０﹒１％。台灣交通部將於７月１５日

推出本地遊補助措施，而下一步將迎接國際來台旅客，消息刺激觀光類股今日逆市上漲，山富、

五福及易飛網等旅行社股紛紛漲停，雄獅升２﹒５％，鳳凰升４﹒２％。飯店股六福、夏都、華

園及晶華均升２％至６％；新天地則迎接疫後婚宴商機，股價漲停。航運股的長榮無起跌，收新

台幣１４４﹒５元，陽明微升０﹒４％，收新台幣１２６﹒５元；萬海跌０﹒６％，收新台幣

１５８﹒５元。航空股的華航升１﹒６７％，收新台幣２７﹒４元；長榮航升３﹒８％，收新台

幣３５﹒５元。矽晶圓廠台勝科今日召開法說，發言人邱紹勛表示，今年１２吋矽晶圓供應短缺

，對未來展望非常樂觀，看好矽晶圓產業前景，集團預計今年資本支出近新台幣１８９億元。

美聯儲局公布美國經濟成長放緩，美股失去上升動力，令台股本周二（３１日）升至

１６８００點阻力位後受阻，連跌兩個交易日，但跌幅不大，料短期在上周五裂口１６２６６點

有較強支持。此外，新舊經濟股漲跌有序，板塊輪動明顯，建議投資者選股不選市，趁低吸納電

子及航運相關股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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