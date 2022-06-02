《窩輪豪情－梁業豪》即市淡友大戶成功重奪市場控制權

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、非必需

性消費業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為商湯（０００２０）、中升控股（００８８１）與百威亞太（０１８７６），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選海螺水泥（００９１４）、中石化（００３８６）與港鐵（０００６６）。

昨晚（１日）美股繼續進行整固，今早（２日）港股於長周末前略為低開，份屬正常。恒指

期貨陰陽燭小時圖上，保歷加通道中軸已從即市支持變為即市阻力，通道底部支持正受嚴峻考驗

。現時五個主要技術分析指標皆屬利淡，顯示即市淡友已經成功重奪市場控制權。於長周末前，

好友應暫待投機造好的行動。初步估計，若非有新利淡消息入市，價位的再跌幅度不會大。待完

成消化早前的累積升幅後，港股應可升上更高的水平，條件為日線圖形勢沒有轉淡。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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