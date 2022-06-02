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即市新聞

02/06/2022 08:53

【虛幣世界】摩通ＣＥＯ言論惹關注，加密貨幣價格回吐

　　《經濟通通訊社２日專訊》摩通ＣＥＯ戴蒙的「經濟颶風論」惹起市場關注，隔晚美股下挫
，加密貨幣市場一同回調，比特幣再度失守３００００美元關口，以太幣下跌７％，目前約在
１８００　美元。　Ｌｕｎａ　Ｃｌａｓｓｉｃ　（ＬＵＮＣ）　是Ｔｅｒｒａ協議上原始
ＬＵＮＡ的新名稱，但一度下跌　６１％。ＳＯＬ和ＡＤＡ均下跌約１２％，而ＤＯＴ下跌約
９％。
　　加密基金經理ＢｉｔＢｕｌｌ的首席執行官喬．迪帕斯誇萊　（Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）表示，比特幣一直在努力突破３１０００美元至３２０００　美元之間
的阻力位，但難以向上，因此跌破了區間；展望未來，比特幣將需要看到大量的購買活動和重大
的情緒轉變，才能實現升幅的希望。　
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９７４２﹒６３元（美元．下同），跌０﹒２１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８２０﹒００元，升０﹒１１％；艾達幣報
０﹒５６２９元，升２﹒０３％；瑞波幣報０﹒３９７１元，跌０﹒２５％。（ｕｌ）
　
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