【虛幣世界】摩通ＣＥＯ言論惹關注，加密貨幣價格回吐

《經濟通通訊社２日專訊》摩通ＣＥＯ戴蒙的「經濟颶風論」惹起市場關注，隔晚美股下挫

，加密貨幣市場一同回調，比特幣再度失守３００００美元關口，以太幣下跌７％，目前約在

１８００ 美元。 Ｌｕｎａ Ｃｌａｓｓｉｃ （ＬＵＮＣ） 是Ｔｅｒｒａ協議上原始

ＬＵＮＡ的新名稱，但一度下跌 ６１％。ＳＯＬ和ＡＤＡ均下跌約１２％，而ＤＯＴ下跌約

９％。

加密基金經理ＢｉｔＢｕｌｌ的首席執行官喬．迪帕斯誇萊 （Ｊｏｅ

ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）表示，比特幣一直在努力突破３１０００美元至３２０００ 美元之間

的阻力位，但難以向上，因此跌破了區間；展望未來，比特幣將需要看到大量的購買活動和重大

的情緒轉變，才能實現升幅的希望。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９７４２﹒６３元（美元．下同），跌０﹒２１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８２０﹒００元，升０﹒１１％；艾達幣報

０﹒５６２９元，升２﹒０３％；瑞波幣報０﹒３９７１元，跌０﹒２５％。（ｕｌ）



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