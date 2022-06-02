《談國論企－黎偉成》服務業受疫困４月份加劇收縮

《談國論企》中國的服務業於２０２２年５月份明顯收窄收縮態勢，與製造業同樣受惠於境

內疫情漸次受到控制，料上海等市於６月份重新復常的支持有望回復擴張發展。建築業保持穩步

擴張，估計會得到商品住宅房有望在中央挺居民置業自住和樓市健康穩定發展支持。尤其服務業

及建築業的銷售價格和投入產品價格皆反覆回落，該有利行業發展和回報。



＊新訂單止縮轉增而從業人員復見回穩＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業商務活動指數在２０２２年５月份顯示，止住

４月份出現較３月份更大程度的逆轉態勢，特別是（甲）服務業，有明顯回穩：（一）商務活動

指數於是月份達４７﹒１，較對上一個月大幅回升７﹒１個百分點，相對於４月份環比急劇下跌

６﹒７個百分點至４０，有顯著的改善。疫情在中國多個主要城市回穩，特別是上海於５月１５

日開始復工復產和社區在６月１日基本復常，相信使消費零售、旅遊餐飲等服務行業重新活躍。

服務業再擴張，乃可預期之況。

服務業的商務活動即使繼續收縮，惟情況相對回穩，乃因（二）新訂單分類指數於２０２２

年５月份所達４３﹒７，較上月份大幅增加７﹒１個百分點，而４月份環比大幅回落８﹒７個百

分點至３６的十分嚴重收縮水平，意味服務業的經營壓力有所緩和，但仍需奮而起之的爭取更多

的新訂單，力保商務活動重返擴張態勢，促內需支持社會經濟穩快發展。

再看（三）國家統計局對服務業最新發展之語，為：「從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸

、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數處於５５或以上較高景氣區間」。相

對於４月份是較為正面的信息，因（Ｉ）有擴張的行業，乃回復連１－３月份所處「５５或以上

較高景氣區」，而非４月份所言「處於擴張區間」，當然希望能夠回復至２０２１年１２月份的

「６０或以上高位景氣區間」。

尤其惹人注目的，是（ＩＩ）鐵路運輸、航空運輸、郵政等重新列於擴展行業之首三位，物

流以至人流再轉旺，反映出以上海為主的境內防疫控疫的政策和工作取得初步良性成效，有十分

正面和積極的啟示性。

和（ＩＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等業，即使仍為擴張的

行業，但已不再是「快速」擴張。但５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，工商各業和居民所需的

各種各樣智能服務需求更為強烈，相信在前景廣闊、良佳。估計疫情一旦受控，此兩個行業會恢

復快速擴張的步伐。

（ＩＶ）商務活動有收縮的行業，有：住宿、其他金融、租賃及商務服務等行業，顯示居民

出外旅遊或活動的意欲仍然相對低迷。國家要繼續、積極強化防疫控疫力度和成效，促經濟社會

和民生逐步復常。



＊強化防疫控疫力度使經濟社會復常＊



其他利好因素，有（四）服務業的產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數於是月份達

５２﹒６５，環比回落１個百分點，而（２）銷售價格分類指數升０﹒９個百分點，續處臨界點

以下的４９﹒水平。此為有利於服務業爭取回復擴張的相對良性因素。

由是（五）服務業商務活動預期指數，在２０２２年５月份回升２﹒２個百分點至５５﹒２

的水平，相對於４月份環比回落０﹒６個百分點至５３，情況有所回穩。

至於（乙）建築業，擴張的步伐亦漸見回穩：商務活動指數於２０２２年５月份達５２﹒２

，較對上一個月回落０﹒５個百分點，卻比４月份僅５２﹒７環比大幅回落５﹒４個百分點的情

況，不算太差勁；而（Ａ）價格全面回升：投入產品價格分類指數雖回落７﹒９個百分點，達

５２﹒４相對溫和水平；銷售價格分類指數跌１﹒７個百分點處５１﹒５。

得加以留意的，有（Ｂ）新訂單分類指數於５月份回升１﹒１個百分點，仍處４６﹒４的收

縮水平環。惟（Ｃ）從業人員分類指數是月份回升２﹒４個百分點，仍處４５﹒５低位。

（Ｄ）業務活動預期指數於５月份為５７﹒９，環比回升０﹒９個百分點，而４月份為５７

環比跌３﹒３個百分點。

凡此，使非製造業商務活動指數於２０２２年５月份達５３﹒６，環比升２個百分點，而４

月份環比大幅下跌６﹒５個百分點，至４１﹒９的明顯收縮水平。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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