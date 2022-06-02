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即市新聞

02/06/2022 12:05

《午市前瞻》恒指或回落至廿天線，美團現價入不如博第二季業績

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數半日收報２０９６０，跌３３４點或１﹒５７％，主板
成交５５７﹒６５億元。恒生中國企業指數報７２２０，跌１２５點或１﹒７１％。恒生科技指
數報４３６３，跌７０點或１﹒５９％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１７７﹒２元，跌５﹒３元或２﹒９％，成交２４﹒３７億元；騰訊
控股收報３５６﹒８元，跌３﹒６元或１％，成交２２﹒８９億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
９１﹒７元，跌２﹒９元或３﹒０７％，成交１６﹒４７億元。國指三大成交股份依次為美團、
騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊張智威：恒指或回調至２０４００＊
　
　　隔晚摩通警告美國經濟衰退危機，美股再跌，恒指跟隨回調。信誠證券聯席董事張智威向《
經濟通通訊社》表示，不應對恒指後市看得太好，早幾日恒指已升貼保歷加通道頂，現時回落後
有機會下探廿天線約２０４００水平，預期恒指６月都會於保歷加通道中軸以上遊走。
　
＊美團績前炒起不值博＊
　
　　美團（０３６９０）將於今日收市後公布業績，上午美團捱沽，跌超過３％。張智威指，市
場預期美團業績將進一步倒退兩至三成，雖然已預期差，但他指過去幾日，美團已由１５２元炒
至最高１８０元以上，即使業績好過預期，也較難再有升幅，除非業績真有非常大的驚喜。
　　張智威不建議現時博入美團，反而應該博第二季業績，因早前上海宣布解封低風險地區，以
及公布刺激經濟措施等，預期８月公布的次季業績將有更好表現，建議於５月底的反彈前低位
１５２﹒４考慮買入更為恰當。（ｈｃ）

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