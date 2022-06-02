【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買快手沽騰訊

《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指低開２３７點，報２１０５７點。最高跌１７９點報

２１１１５點，最低跌４１０點報２０８８４點。恒指收報２１０８２點，跌２１２點或１％。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒１億元人民幣，減少１１﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是快手（０１０２４）、長城汽車（０２３３３）、海螺水泥（００９１４）；淨賣出最

多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１０３６﹒０２億元減少１７﹒８％。其中港股通成交２０６﹒７億元，佔總成交

１９﹒９％。

快手升３﹒３６％報７９﹒９元，北水淨買入４﹒５億元；長城汽車升６﹒５％報

１５﹒０８元，北水淨買入３﹒２億元；海螺水泥跌８﹒６４％報３４﹒４５元，北水淨買入

２﹒２億元。

騰訊控股跌０﹒３９％報３５９元，北水淨賣出４﹒３億元；美團跌１﹒２６％報

１８０﹒２元，北水淨賣出３﹒４億元；建設銀行跌１﹒２％報５﹒７４元，北水淨賣出１﹒９

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） ４﹒４５

長城汽車 （０２３３３） ３﹒２２

海螺水泥 （００９１４） ２﹒１８

藥明生物 （０２２６９） １﹒４６

李寧 （０２３３１） ０﹒７５

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －４﹒３３

美團 （０３６９０） －３﹒４５

建設銀行 （００９３９） －１﹒９５

小米集團 （０１８１０） －１﹒０８

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒５６

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