【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買快手沽騰訊

《經濟通通訊社２日專訊》今日恒指低開２３７點，報２１０５７點。最高跌１７９點報
２１１１５點，最低跌４１０點報２０８８４點。恒指收報２１０８２點，跌２１２點或１％。
按額度計算，北水全日淨流入２０﹒１億元人民幣，減少１１﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是快手（０１０２４）、長城汽車（０２３３３）、海螺水泥（００９１４）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１０３６﹒０２億元減少１７﹒８％。其中港股通成交２０６﹒７億元，佔總成交
１９﹒９％。
快手升３﹒３６％報７９﹒９元，北水淨買入４﹒５億元；長城汽車升６﹒５％報
１５﹒０８元，北水淨買入３﹒２億元；海螺水泥跌８﹒６４％報３４﹒４５元，北水淨買入
２﹒２億元。
騰訊控股跌０﹒３９％報３５９元，北水淨賣出４﹒３億元；美團跌１﹒２６％報
１８０﹒２元，北水淨賣出３﹒４億元；建設銀行跌１﹒２％報５﹒７４元，北水淨賣出１﹒９
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） ４﹒４５
長城汽車 （０２３３３） ３﹒２２
海螺水泥 （００９１４） ２﹒１８
藥明生物 （０２２６９） １﹒４６
李寧 （０２３３１） ０﹒７５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －４﹒３３
美團 （０３６９０） －３﹒４５
建設銀行 （００９３９） －１﹒９５
小米集團 （０１８１０） －１﹒０８
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒５６
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