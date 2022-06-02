《美元走勢－羅明立》美元強勢影響加元的表現

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２９﹒８７ １３０﹒２２ １２９﹒７６

歐元╱美元 １﹒０６８０ １﹒０６８２ １﹒０７４５

英鎊╱美元 １﹒２５３０ １﹒２５３３ １﹒２４６９

美元╱瑞郎 ０﹒９５８３ ０﹒９６３８ ０﹒９５７５

美元╱港元 ７﹒８４５８ ７﹒８４７６ ７﹒８４５１

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《美元走勢》周三（１日）美匯指數回升至１０２﹒７０附近，而２０天平均線在１０３。

聖路易斯聯儲主席布拉德呼籲將利率提高至３﹒５％；前紐約聯儲主席杜德利也不認為９月應暫

停緊縮行動，他相信局方將繼續收緊貨幣政策以壓制通脹。美國５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ

終值由５７﹒５向下修至５７，而５月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ則由５５﹒４升至５６﹒１，好過預

期。美匯指數繼續反彈，英鎊及日圓大幅轉弱推動美匯走強，關注１０３的阻力。考慮到其他央

行亦將採取較激進的緊縮政策，美元能否重回升軌有待觀察，低買為合。

加拿大央行議息後宣布加息０﹒５％，已連續兩次加息半厘。央行立場仍然強硬，指高通脹

的風險已經根深蒂固，短期內將繼續走高；俄烏戰事帶來不確定性，有需要將加大力度遏抑通脹

。加元先升後跌，美元強勢影響加元的表現。

英鎊跌破１﹒２５，當地通脹熾熱但經濟增長放慢，政府要加推財政措施支持經濟；央行被

指加息動作太墨守成規，未能有效控制通脹，估計鎊匯應有壓力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鈁 １﹒２５５０ １﹒２４２０ １﹒２６００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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