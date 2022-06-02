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02/06/2022 11:10

【ＥＳＧ】上海電氣：對接國家「雙碳」戰略，三大路徑取得成果

　　《經濟通通訊社２日專訊》上海電氣（０２７２７）發布《２０２１年環境、社會及管治報
告》，這是自２０１７年以來連續發布的第六份社會責任報告，系統性地展現了公司在經營過程
中，針對社會、環境及公司治理等領域的履責表現。
　　２０２１年是「十四五」開局之年，也是中國明確提出「雙碳」目標的第一年。上海電氣作
為先進企業的代表，對接國家「雙碳」戰略，堅持「穩中求進、守正創新」工作總基調，緊跟國
家在「以經濟社會發展全面綠色轉型為引領、以能源綠色低碳發展為關鍵」新階段的高質量發展
步伐，通過系列實踐和布局，發揮自身優勢，踐行「雙碳」使命。
　　在能源替代方面，集團踐行「火電與新能源」優化組合要求，大力開展「風光儲氫網」技術
創新和產業布局，增加新能源消納能力，以推動用新能源替代化石能源的變革，構建以新能源為
主體的新型電力系統。
　　在能效提升方面，上海電氣貫徹落實「節能優先」戰略，不斷進行技術創新。於２０２１年
，公司完成１６８小時試運行的華能瑞金４號百萬機組，創造了發電煤耗為２４９﹒７ｇ╱
ｋｗｈ的新世界記錄；已開展包括寧海２　Ｘ　１０００ＭＷ等項目在內的火電靈活性綜合改造
服務；新一代列控系統達到了折返間隔僅為「８６秒」的行業最高水平。
　　在資源利用方面，上海電氣擁有煙氣治理、水處理、固廢處理、二氧化碳捕捉及其綜合利用
核心工藝設計及系統裝備能力，促進能源資源的循環利用。於２０２１年，集團海水淡化日產水
量達每天９０萬噸，連續多年保持國內熱法海淡市場佔有率第一；擁有生物質發電、垃圾發電、
危廢處理、土壤修復等多種技術及裝備解決方案；正在執行的浙江嘉化規模化碳捕集及綜合利用
項目，將具備每年２０萬噸二氧化碳捕捉能力，並在園區配套加氫氣合成每年１３萬噸甲醇示範
工程。（ｂｉ）

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