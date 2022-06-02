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即市新聞

02/06/2022 17:45

中華煤氣計劃８月１日起加價４﹒４％

　　《經濟通通訊社２日專訊》香港中華煤氣公司（００００３）宣布，已通知環境局煤氣公司
計劃於今年８月１日調整煤氣收費，立法會經濟發展事務委員會今天已把有關文件送交該委員會
的委員傳閱。

＊七成家庭用戶煤氣月費增加不多於１０元＊

　　煤氣公司建議由８月１日起調整煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高１﹒１５仙，加幅為
４﹒４％，相當於去年實質煤氣費（包括標準收費及燃料調整費）的３﹒９５％，預計約七成的
家庭用戶每月煤氣費用增加不多於１０元。而約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於
２９０元。
　　煤氣公司將繼續為約５萬名合資格長者、殘疾人士、單親家庭和低收入家庭提供優惠。他們
可享有每月首５００兆焦耳的煤氣用量半價優惠，以及保養月費和零件費用的豁免。這些優惠計
劃的客戶不會受是次煤氣費調整影響。為向有需要家庭提供進一步支援及協助餐飲業界度過困境
，煤氣公司已向優惠計劃下的每個家庭派發２００元的餐飲現金券。

＊上次加價距今已三年＊

　　煤氣公司常務董事陳永堅表示，煤氣公司對調整收費一向十分謹慎，充份考慮客戶之承受能
力，上次調整是２０１９年８月１日，距今已相隔三年。過去三年經營成本不斷上漲，包括工程
材料及員工開支等，而累積通脹亦預計約４％。公司不斷積極開源節流，優化業務流程，以提升
效率，控制支出，但仍然未能抵消成本的增加。而公司每年投資於管網及供氣設施動輒超過１０
億元，以維持安全可靠的供氣，因此有需要調整收費。是次調整收費對用戶的煤氣支出增加溫和
。（ｃｌ）

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