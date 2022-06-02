中華煤氣計劃８月１日起加價４﹒４％

《經濟通通訊社２日專訊》香港中華煤氣公司（００００３）宣布，已通知環境局煤氣公司

計劃於今年８月１日調整煤氣收費，立法會經濟發展事務委員會今天已把有關文件送交該委員會

的委員傳閱。



＊七成家庭用戶煤氣月費增加不多於１０元＊



煤氣公司建議由８月１日起調整煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高１﹒１５仙，加幅為

４﹒４％，相當於去年實質煤氣費（包括標準收費及燃料調整費）的３﹒９５％，預計約七成的

家庭用戶每月煤氣費用增加不多於１０元。而約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於

２９０元。

煤氣公司將繼續為約５萬名合資格長者、殘疾人士、單親家庭和低收入家庭提供優惠。他們

可享有每月首５００兆焦耳的煤氣用量半價優惠，以及保養月費和零件費用的豁免。這些優惠計

劃的客戶不會受是次煤氣費調整影響。為向有需要家庭提供進一步支援及協助餐飲業界度過困境

，煤氣公司已向優惠計劃下的每個家庭派發２００元的餐飲現金券。



＊上次加價距今已三年＊



煤氣公司常務董事陳永堅表示，煤氣公司對調整收費一向十分謹慎，充份考慮客戶之承受能

力，上次調整是２０１９年８月１日，距今已相隔三年。過去三年經營成本不斷上漲，包括工程

材料及員工開支等，而累積通脹亦預計約４％。公司不斷積極開源節流，優化業務流程，以提升

效率，控制支出，但仍然未能抵消成本的增加。而公司每年投資於管網及供氣設施動輒超過１０

億元，以維持安全可靠的供氣，因此有需要調整收費。是次調整收費對用戶的煤氣支出增加溫和

。（ｃｌ）

