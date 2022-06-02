【夜期時段】即月期指報２１０５４點，升１１０點，低水２８點

《經濟通通訊社２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９３５點，跌９點，低水１４７
點，最新報２１０５４點，升１１０點，低水２８點，合約成交７８５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１９７點，跌６點，低水７１點，最新報７２３９點，升
３６點，低水２９點，合約成交７８２張。
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