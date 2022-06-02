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02/06/2022 13:10

【ＥＳＧ】信置發表減碳藍圖，致力於２０５０年前實現淨零碳排放

　　《經濟通通訊社２日專訊》信和置業（０００８３）與香港科技大學經過一年時間合作研究
，擬定科學基礎減量目標。信置發表《減碳藍圖》作為全方位的淨零碳路線圖，並訂立中期減碳
目標，包括為其項目進行氣候風險評估，以助完善其風險管理系統。
　　信置自去年參與由聯合國發起的ＴＢｕｓｉｎｅｓｓ　Ａｍｂｉｔｉｏｎ　ｆｏｒ１﹒５度
」聯署運動，隨即與科大研究團隊展開研究及數據收集，針對集團的物業發展、營運管理及協同
合作三大範疇，訂定具體減碳策略及中期目標，包括：（一）以２０１８年水平為基數將每平方
米的範疇一及範疇二溫室氣體排放量減少５３﹒１％的科學基礎目標，同時就範疇三溫室氣體排
放制定減量目標（以上均探用科學基礎減量目標倡?織的計算方式）；（二）以２０１８年水平
為基數，將用電量強度減少３０％；（三）為合適的全資擁有新發展項目進行候風險評估；以及
（四）為所有合適的全資擦有新發展?目取得?建環評金級或以上認證。
　　另外，信和置業透過委託羅兵咸永道香港進行氣候風險評估，參照氣候相關財務信息披露工
作組（Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ　ｏｎ　Ｃｌｉｍａｔｅ－ｒｅｌａｔｅｄ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ
　Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅｓ）的建議，評估有關業務在不同氯候相關情境的抗禦力。羅兵咸永道
環境、社會及管治服務合移人梁小慧表示，信置為亞洲首批房地產企業進行氣候評估，規模超過
１７０個香港物業，而進行風險評估將有助信置作出更好的知情決策、訂定出更具前瞻性的業務
策略，以及提升?氣候相關的訊息披露。
　　信和集團聯席董事黃永龍表示，去年信和置業於世界環境日宣布銳意於２０５０年前實踐淨
零碳排放目標，很高興今年能夠再踏出一步，發表《減碳藍圖》具體描繪出集團在減碳方面的長
遠策略及措施，將可持續發展融入業務各個層面，並透過進行氣候風險評估，進一步識別氟候變
化封業務營運所?來的風險和機遇。（ｂｉ）

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