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02/06/2022 16:20

《強積金》首季永久離港提取強積金涉２０億元，按年增４﹒３％

　　《經濟通通訊社２日專訊》積金局公布，今年第一季以不同理由（包括退休、提早退休等）
提取強積金的申索總數為４﹒７萬宗，按季減少２３％。當中以「永久離港」為由提取強積金的
申索數目為７５００宗，按季減少１３﹒８％，按年減少２﹒６％；涉及金額２０﹒１４億元，
按季減少１５﹒５％，按年增４﹒３％。
　　截至今年３月底，強積金總資產約１﹒１２萬億元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過
３２６０億元。過去１０年間，強積金總資產增加１﹒８７倍。自制度在２０００年實施以來的
年率化淨回報率為３﹒６％，高於同期的１﹒８％年率化通脹率。
　　今年第一季，強積金已收總供款２１６﹒６億元，其中１６２﹒３億元為強制性供款及
５４﹒３億元為自願性供款。在２０２１至２２財政年度，可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）總供款
額共２５﹒１億元，按年上升１３％。而ＴＶＣ賬戶數目亦由去年３月底的５﹒３萬個，上升約
１７％至今年３月底的６﹒２萬個。
　　截至今年３月底，約２６７萬個強積金賬戶把全部或部分資產根據預設投資策略的規定進行
投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部１０５５萬個強積金賬戶的２５％；有關投資
總資產值約８４９億元，佔強積金總資產８％。（ａｃ）

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