【企業盈警】標準發展（１８６７）料全年虧損不低於１８００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》標準發展集團（０１８６７）發盈警，預期截至今年３月底止年
度將錄得淨虧損不低於１８００萬元，而２０２１年同期錄得純利約１００萬元。集團認為，淨
虧損乃主要歸因於公司日期為２０２１年１０月１５日的公告中所披露的就法律糾紛有關的預期
信貸虧損作出撥備；及行政及其他營運開支增加，乃由於員工成本（包括董事酬金）增加。
（ａｃ）
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