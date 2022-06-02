《小傳日記》平安喺大象股東大會投票撻Ｑ，竟然因為遲交文件？

《小傳日記》早排大象（００００５）公布業績前後，孖屐忽然有人重提分拆大象嘅亞洲同

歐洲業務，據講當時持股８巴仙嘅平安舉腳支持，嚇到大象都即刻搵顧問諮詢分拆嘅可能性，不

過最後都無咗件事，最新《彭博》就報道咗內情，原來平安一早打算喺股東大會投好多反對票，

但最後竟然因為撻交書面文而搞唔成！

《彭博》引述知情人士話，平安本來打算喺大象４月嘅股東大會上「起革命」，包括反對重

新任命首席財務官Ｅｗｅｎ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ為董事、反對薪酬報告等。據講原來平安係不

滿大象以同行情況來確定高管薪酬的方式，所以就打算喺股東大會投反對票以表達自己「唔老嚟

」大象做法。

但係知情人士就話，平安全盤計劃，就因為ｍｉｓｓ咗投票截止日期而未及時提交書面文件

，所以最後都無辦法喺今次嘅股東大會到投到反對票。不過今次平安已經顯露咗推動重組大象業

務的決心，睇怕大象未來都未必「平安」！

回顧返之前孖屐提起分拆大象業務，就係２０２０年應英國要求取消２０１９年四季度和

２０２０年前三季度的派息並暫停回購股份，令到當時亞洲區嘅大象ｆａｎｓ不滿。不過分拆都

係有辣有唔辣，雖然話分拆之後可以有更大決策自主權，但係要合返埋就唔容易，萬一之後輪到

亞洲區市道不穩，股價大冧都唔係大家想見到嘅，請請！



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