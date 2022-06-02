《真知灼見－溫灼培》加紐日三央行貨幣政策取向各異

《真知灼見》先看一則英國樓價消息。據英國按揭公司Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ數字顯示，英

國５月平均樓價按月升幅擴大至０﹒９％，４月為０﹒４％。英國５月份樓價按月比已是連續第

１０個月升。不過，如以按年比則只有１１﹒２％升幅，較４月的１２﹒１％增長略見減退。



＊加央行聲稱要加大加息步伐＊



回看加拿大。於昨晚（１日）議息會，如預期加央行宣布加息半厘，把其官方息率推上

１﹒５％水平。在會後的聲明中，加央行行長麥克倫指，為壓抑現時高企６﹒８％的通脹率，下

次議息不排除有加息７５基點可能。而在是次整個加息周期中，也不能排除息率最終水平會超越

２％－３％的歷史中性位置。加央行言論雖激進，但利率期貨市場卻有另一看法，預期於下次，

即７月１３日議息會，加央行只加息２５基點，而加息半厘機率只有７５％，而加７５基點的機

率更是零。至於到今年底，市場估加元息率有機會攀至２﹒７５％，機率為市場共識。受惠於加

息及油價高企因素，加元今早（２日）於亞洲市場報１﹒２６６３兌１美元。



＊紐央行對大幅加息有保留＊



加拿大央行高唱加息，但紐央行對加息態度則變得保守。本周，紐央行副行長及其經濟師在

不同場合異口同聲表達出對環球經濟前景的憂慮，及開始質疑該行的貨幣政策應否仍傾向大幅度

收緊。面對６﹒９％首季年通脹率，相信紐央行的加息周期尚未完結，但其往後的加息步伐會否

有所減慢就不能排除。而紐央行的取態也拖累了紐元走勢。今早於亞洲市場紐元報６４﹒７８美

仙。



＊日央行堅決不肯收緊貨幣政策＊



最後看看日本。正當日圓匯價再度走弱跌返１２９兌１美元水平之際，日本央行副行長若田

部正淳（Ｗａｋａｔａｂｅ） 周三指，日本面對的通脹主要是受到能源及糧食價格上漲帶動，

而非需求帶動。所以他認為就算日本央行加息，也無濟於事不能有效壓抑通脹。相反，他認為政

府應制定一些能源政策以更有效阻止通脹上升。另外，他同時認為日本４月核心年通脹率雖重返

了２﹒１％水平，高於日央行制定的２％通脹目標，但除非工資能有所上升，否則料日本通脹率

難長期維持。

當日央行堅決不收緊貨幣政策，但另邊廂在周二（３１日）美國總統拜登、財長耶倫與聯儲

局主席鮑威爾的會面中，拜登表明聯儲局應以壓抑通脹作為其首要任務。美日貨幣政策方向的懸

殊對日圓可謂相當不利。今早於亞洲市場，日圓跌返１３０﹒１４兌１美元水平。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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