【新股上市】福布斯傳取消ＳＰＡＣ方式上市

《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，財經雜誌《福布斯Ｆｏｒｂｅｓ》決定取消以特殊
目的上市公司（ＳＰＡＣ）的方式上市，因投資者對於ＳＰＡＣ的興趣正在下降，預期福布斯最
快於本周內宣布取消有關計劃。
福布斯去年８月曾表示，有意透過與ＳＰＡＣ公司Ｍａｇｎｕｍ Ｏｐｕｓ
Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ合併上市。（ｈｌ）
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