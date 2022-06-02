【新股上市】福布斯傳取消ＳＰＡＣ方式上市

《經濟通通訊社２日專訊》據外電報道，財經雜誌《福布斯Ｆｏｒｂｅｓ》決定取消以特殊

目的上市公司（ＳＰＡＣ）的方式上市，因投資者對於ＳＰＡＣ的興趣正在下降，預期福布斯最

快於本周內宣布取消有關計劃。

福布斯去年８月曾表示，有意透過與ＳＰＡＣ公司Ｍａｇｎｕｍ Ｏｐｕｓ

Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ合併上市。（ｈｌ）

