《環球布局－塔里克》中國經濟可望於今年底靠穩

《環球布局》面對急升且看來並非短暫的通脹威脅，環球央行正處於撤回超寬鬆貨幣政策的

各個階段，而許多國家亦正在推行「與病毒共存」的策略。這些將經濟活動正常化的舉措令中國

現時政策更為突出。鑑於通脹相對溫和，中國在政治氣氛濃厚的一年把穩定與安全放在首位，並

且是唯一堅決「清零」和不願放寬政策的國家。此政策分歧很可能對已發展和新興國家的金融資

產構成重大投資啟示。



＊中國清零政策持續＊



中國很可能繼續推行清零政策，直至２０２３年初領導層換屆完成為止。此外，當局可能仍

無意或只會針對性地放寬措施，以防資產泡沫膨脹和觸發系統性金融風險。由於多家環球央行收

緊政策，中國人民銀行（人行）的減息空間有限。中共中央政治局會議呼籲加強政策支持穩定經

濟，但其後需要經過一輪程序，才能讓寬鬆措施生效。我們認為政策官員必須先將疫情控制，或

採取更合理的方式與病毒共存。不然，持續實施封鎖政策將削弱寬鬆措施的成效。



＊政府債券的表現穩定＊



我們對中國政府債券持中性立場。人行注入足夠流動性，讓銀行同業拆息得以維持於極低水

平。短期孳息率非常穩定，我們預期孳息率曲線將會走斜。雖然新冠疫情和地緣政治風險仍然存

在，但我們相信中國經濟增長應大約在第三季靠穩，儘管水平將會較低，而內需疲弱則可望維持

通脹受控。我們認為今年底的中國１０年期政府債券孳息率將處於３％的低至中水平，與美國

１０年期國庫券孳息率看齊。息差應該不會大幅偏離這個水平。



＊專注受惠於中國戰略發展的行業＊



而股票市場方面，我們建議跟從「有形之手」，專注於可以受惠於中國戰略發展的行業，包

括基建、綠色╱潔淨能源、高端製造、農村和內陸發展，以及先進科技。即使中央政治局暗示將

把監管正常化，但我們建議對互聯網平台、物業發展商、保險，以及其他可能繼續面臨監管壓力

的行業保持審慎。至於房地產市場，我們認為盛極而衰的時期已過。中國房地產市場將變得較為

簡化，並且進一步由國有企業主導。政策官員應不會容許房價大幅升跌，亦不會把房屋用作刺激

經濟的工具。

中國的清零政策曾經是控制疫情影響的最有效防線，現在卻成為一個經濟威脅。中國或可參

考其他國家與病毒共存的策略，或推出更大規模的刺激措施以抵銷清零政策對增長的負面影響，

又或兩者並行。由於中國應不會在今年內完全放棄清零政策，我們認為政府需要透過財政紓困和

消費支持措施作出超額補償，以抵銷經濟所受的損害。因此，我們相信中央政治局會議上提出的

部份寬鬆措施將會落實。這將會是一項困難的平衡任務，但若所有因素不變，中國經濟可望於今

年底靠穩。

《富蘭克林鄧普頓亞洲分銷業務總監及布蘭迪環球投資管理亞洲區顧問 塔里克》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

