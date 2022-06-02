《「香」講積金－香敏華》股債雙殺，實屬罕見

《「香」講積金》美國４月份消費者物價指數按年升８﹒３％，升幅雖然較３月的８﹒５％

略低，但超過市場預期，特別是服務業方面通脹升溫，加上工資穩定增長，意味通脹將較長時間

保持高位。市場預期聯儲局加快加息，或會將經濟推向衰退，股市因而備受沽壓。

今年市況對於投資者而言頗具挑戰性，不少股市指數已從高位下跌超過２０％，技術上步入

熊市。欲於債券市場尋求避險的投資者更感失望，因為加息預期上升，孳息急漲，拖累債券價格

下跌。根據積金局基金平台，截至今年４月３０日，強積金債券基金類別進一步下跌，其中環球

債券基金類別的一年回報介乎－１０％至－１５％之間，跌幅達到雙位數。



＊表列強積金債券基金類別一年回報＊



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債券基金類別 一年回報

環球債券基金 介乎 －１０％至－１５％

亞洲債券基金 介乎 －７％至－９％

港元債券基金 介乎 －６％至－７％

人民幣債券基金 介乎 －１％至－３％

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資料來源： 積金局基金平台，截至２０２２年４月３０日



＊加息預期被市場消化＊



事實上，今年「股債雙殺」的投資環境十分罕見。參考美國標普５００指數和彭博美國國債

指數的年度總回報數據，自１９７４年至２０２１年，兩個指數從未試過雙雙錄得年度跌幅。過

去４８年間，股市升債市跌或股市跌債市升的情況甚為常見，可見分散投資、資產配置頗為重要

。亦有不少年份的股市和債市皆為上升，而債市升幅相對輕微，主要由利息方面貢獻。反觀股市

和債市皆錄得年度跌幅的情況從沒發生。而今年頭五個月（截至２０２２年５月２６日），美國

標普５００指數錄得－１４﹒４％的的總回報，彭博美國國債指數的總回報則為－７﹒８％。整

體股市和債市皆下挫，令投資者感到無處可避。

好消息是，有跡象顯示這種不太正常的市況有所緩和。５月份（截至２０２２年５月２６日

），美國標普５００指數仍錄得１﹒６％的跌幅，彭博美國國債指數則上升０﹒８％。隨著加息

預期漸被市場消化，近期十年期美國國債孳息升勢有所放緩，債券基金表現可望轉趨穩定。筆者

認為，鑑於央行即將啟動縮減資產負債表，未來債券資產的增長空間仍會被壓抑。但債市整體表

現平穩，乃尋求穩定回報的債券基金投資者和混合資產投資者樂見的情況。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



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