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02/06/2022 10:01

《投資原理－陳榮達》新加坡經濟持續復甦，星洲銀行股表現可期

　　《投資原理》踏入２０２２年以來，全球各大央行先後進入緊縮周期，持續的加息亦正為經
濟帶來衰退風險，尤其是西方國家。東南亞部分國家雖然陸續收緊貨幣政策，但該區經濟正值處
於重啟階段，又同時受惠大宗商品價格上漲，新加坡（星洲）股市今年首五個月漲逾４％，成為
環球資金的避風港。眼下星洲經濟持續復甦，當地銀行業的貸款又繼續保持增長，當地銀行股值
得留意。
　　星洲經濟表現理想，據新加坡統計局於上月底公布的數據顯示，今年第一季國內生產總值
（ＧＤＰ）按年增長３﹒７％，符合市場預期，按季則上升１﹒４％，大幅高於預期的０﹒８％
。４月份工業生產指數則按年升６﹒２％，明顯較預期的５﹒１％為高。５月份全國銀行貸款金
額為８４１６億元（坡元．下同），按月增加１﹒４％，按年升２１﹒６％。首五個月平均貸款
金額約８２７１﹒６億元，高於疫情爆發前，即２０１９年的６７３５﹒２億元，增幅約２３％


＊三大銀行去年盈利增長至少三成半＊

　　值得留意的是，新加坡三大銀行今年首季的貸款增長按年升８至９％，亦明顯高於去年首季
５％的增幅。隨著東南亞多國已陸續開放邊境，並持續提高基建投資，不少外資亦同時加大東南
亞的製造業產能，預期今年的銀行業貸款增幅將相當可觀。業績方面，受惠於疫後的經濟復甦，
帶動手續費收入回升及資產質量改善，三大銀行去年盈利增幅介乎３５％至４３％。
　　不過，受到首季市況波動所影響，三大銀行今年首季淨利潤的平均按年跌幅約９﹒８％，但
按季增幅則高達１９﹒６％。鑑於星洲已開始全面解封，同時推動整體製造業的增長勢頭，經濟
重啟步伐明顯，星洲當局預計今年經濟增長介乎３至５％。另一方面，三大銀行近年積極拓展大
中華版圖，目前在中國擁有不少貸款及零售銀行業務，換言之，亦能同時受惠中國經濟復甦。

＊通脹升溫，東南亞先後收緊貨幣政策＊

　　為對抗物價上漲壓力，新加坡由去年１０月開始已三度收緊貨幣政策，隨著通脹仍未降溫，
市場不排除新加坡金管局年內會調高利率。事實上，馬來西亞於上月初意外加息，市場預計印尼
、泰國等國家亦將會先後加息，而該三大銀行在東南亞擁有一定規模的貸款業務，調高利率無疑
有利提高其淨利息收入。
　　除了加息預期利好星洲銀行股，星洲當局近年推出更優惠的投資政策吸引外資；再者，當地
政局穩定，又同時享有低稅率，公司治理良好，不少外資、企業及富豪紛紛遷至星洲。據房地產
研究機構萊坊預計，新加坡超級富豪將在２０２６年急升至６００７人，較１０年前急增
２﹒６８倍，對財富管理的需求將持續上升，長遠有望推動銀行業相關收入維持增長。
　　目前該三大銀行股息率介乎４﹒１％至４﹒４５％，事實上，除２０２０及２０２１年因疫
情爆發而削減派息外，其每年派息都有穩定增長。估值方面，三大銀行的平均市帳率約１﹒２倍
，雖較內銀股為高，但仍低於疫情爆發前的水平，鑑於三大銀行業務前景樂觀，無論是估值或派
息都有增長空間。
《惠理基金董事總經理香港零售業務主管　陳榮達》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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