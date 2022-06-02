《投資原理－陳榮達》新加坡經濟持續復甦，星洲銀行股表現可期

《投資原理》踏入２０２２年以來，全球各大央行先後進入緊縮周期，持續的加息亦正為經

濟帶來衰退風險，尤其是西方國家。東南亞部分國家雖然陸續收緊貨幣政策，但該區經濟正值處

於重啟階段，又同時受惠大宗商品價格上漲，新加坡（星洲）股市今年首五個月漲逾４％，成為

環球資金的避風港。眼下星洲經濟持續復甦，當地銀行業的貸款又繼續保持增長，當地銀行股值

得留意。

星洲經濟表現理想，據新加坡統計局於上月底公布的數據顯示，今年第一季國內生產總值

（ＧＤＰ）按年增長３﹒７％，符合市場預期，按季則上升１﹒４％，大幅高於預期的０﹒８％

。４月份工業生產指數則按年升６﹒２％，明顯較預期的５﹒１％為高。５月份全國銀行貸款金

額為８４１６億元（坡元．下同），按月增加１﹒４％，按年升２１﹒６％。首五個月平均貸款

金額約８２７１﹒６億元，高於疫情爆發前，即２０１９年的６７３５﹒２億元，增幅約２３％

。



＊三大銀行去年盈利增長至少三成半＊



值得留意的是，新加坡三大銀行今年首季的貸款增長按年升８至９％，亦明顯高於去年首季

５％的增幅。隨著東南亞多國已陸續開放邊境，並持續提高基建投資，不少外資亦同時加大東南

亞的製造業產能，預期今年的銀行業貸款增幅將相當可觀。業績方面，受惠於疫後的經濟復甦，

帶動手續費收入回升及資產質量改善，三大銀行去年盈利增幅介乎３５％至４３％。

不過，受到首季市況波動所影響，三大銀行今年首季淨利潤的平均按年跌幅約９﹒８％，但

按季增幅則高達１９﹒６％。鑑於星洲已開始全面解封，同時推動整體製造業的增長勢頭，經濟

重啟步伐明顯，星洲當局預計今年經濟增長介乎３至５％。另一方面，三大銀行近年積極拓展大

中華版圖，目前在中國擁有不少貸款及零售銀行業務，換言之，亦能同時受惠中國經濟復甦。



＊通脹升溫，東南亞先後收緊貨幣政策＊



為對抗物價上漲壓力，新加坡由去年１０月開始已三度收緊貨幣政策，隨著通脹仍未降溫，

市場不排除新加坡金管局年內會調高利率。事實上，馬來西亞於上月初意外加息，市場預計印尼

、泰國等國家亦將會先後加息，而該三大銀行在東南亞擁有一定規模的貸款業務，調高利率無疑

有利提高其淨利息收入。

除了加息預期利好星洲銀行股，星洲當局近年推出更優惠的投資政策吸引外資；再者，當地

政局穩定，又同時享有低稅率，公司治理良好，不少外資、企業及富豪紛紛遷至星洲。據房地產

研究機構萊坊預計，新加坡超級富豪將在２０２６年急升至６００７人，較１０年前急增

２﹒６８倍，對財富管理的需求將持續上升，長遠有望推動銀行業相關收入維持增長。

目前該三大銀行股息率介乎４﹒１％至４﹒４５％，事實上，除２０２０及２０２１年因疫

情爆發而削減派息外，其每年派息都有穩定增長。估值方面，三大銀行的平均市帳率約１﹒２倍

，雖較內銀股為高，但仍低於疫情爆發前的水平，鑑於三大銀行業務前景樂觀，無論是估值或派

息都有增長空間。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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