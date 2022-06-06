《缸邊麗評－熊麗萍》政策密集出台振經濟，新經濟股可看高一線

《缸邊麗評》美國５月份非農新增職位達３９萬個，數據優於預期的３１﹒８萬個，市場憂

慮美國聯儲局於９月份會議也會維持進取加息，美元及債息回升，上周五（３日）回落，重覆早

前的場景對港股的影響料有限，但美國加息升溫對新經濟股及人民幣升勢受阻，這間接影響內地

及港股表現仍不容忽視。



但６月份開局，港股仍見支持，上海復工復市是轉捩點，封城近兩個月，企業、個人都損耗

不少，中央政府一口氣推多各方面的刺激消費、投資等具體措施，減稅、延後繳稅、補貼等連串

措施，實在令人眼花瞭亂，如何執行到位，以及市民在疫後的消費意欲提升程度，也影響政策效

果，無論如何，政策密集出台顯示中央政府亦要加大力度彌補防疫措施對經濟的壓力。投資市場

對經濟數據的演繹亦由負面轉為正面，數據顯示經濟表現欠佳，市場對減息降準及刺激內需亦有

更多憧憬。



筆者認為中央政府這一輪採取的刺激政策亦與過往不同，這主要與國際政治及經濟形勢的改

變有關，面對歐美逐步收水及多國的緊縮貨幣政策，中國在寬鬆貨幣政策亦顯得保守，以免人民

幣匯價下跌及資金外流，未來減息機會較低，降準料仍是主調。



另一方面，俄烏事件引發對俄羅斯的制裁行動，推升全球商品及糧食價格，加上疫情令產業

鏈不暢順，各國為求自身的需要，也在限制出口及設法增加入口，疫情影響旅遊等服務業收入，

盡量透過內需支持經濟增長也是另一主題（但大多數國家的內需市場不足以支撐當地經濟，中、

美兩國是較具足夠內需市場），而這些大型消費，包括汽車、５Ｇ電訊等，這既可將加快新能源

車發展，配合環保，而面對歐美停止使用內地電訊設備，內地亦加快５Ｇ發展，這都是內需市場

。



至於其他飲品、衣著等一般消費，也可間接受惠於疫後經濟，但由於內地經濟增長放緩，消

費意欲會否受影響，亦對今次鼓勵消費帶動疫後經濟的陰影。但由於餐飲、衣著類消費已受疫情

影響而放緩，股價亦已先行反應及股價合理。因此，現階段仍存其值博率，體育用品、啤酒、食

品亦有其上升空間。除非美國對中概股又有新動作，否則，互聯網平台股料已反映調整政策已大

致完成，下半年新經濟股可看高一線。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

