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02/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶４４４點子，報６﹒７０９５近一周低

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９５，較
上個交易日跌４４４點子，錄兩連貶，創５月２７日以來近一周最低，上個交易日報
６﹒６６５１。
　　歐元區通脹按年升至破紀錄的８﹒１％，俄烏衝突、能源短缺及食品價格上漲等各種因素令
歐洲經濟陷入動盪，而歐洲央行料最快在７月才加息。投資者調整策略，歐元連續兩日走低，美
匯指數則於周三紐約尾盤重回１０２﹒５４，漲幅達０﹒７８％。美匯指數升至５月２３日以來
最高水平。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７０９５　＋４４４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１４８３　　－４８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１５６２　－１９４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５５０　　＋５５﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３７７５　－２５６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８１４５　＋２６８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３５２４　　＋５４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７８７　＋１３９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９６８７　＋２１９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２９９２　＋２５１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５４０　　－２５﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒４３７１　＋６８７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３２２６　－２１９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒９１００　　－３１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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