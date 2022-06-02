【聚焦人幣】人幣中間價續貶４４４點子，報６﹒７０９５近一周低

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９５，較
上個交易日跌４４４點子，錄兩連貶，創５月２７日以來近一周最低，上個交易日報
６﹒６６５１。
歐元區通脹按年升至破紀錄的８﹒１％，俄烏衝突、能源短缺及食品價格上漲等各種因素令
歐洲經濟陷入動盪，而歐洲央行料最快在７月才加息。投資者調整策略，歐元連續兩日走低，美
匯指數則於周三紐約尾盤重回１０２﹒５４，漲幅達０﹒７８％。美匯指數升至５月２３日以來
最高水平。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７０９５ ＋４４４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１４８３ －４８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１５６２ －１９４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５５０ ＋５５﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３７７５ －２５６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒８１４５ ＋２６８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３５２４ ＋５４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８７８７ ＋１３９﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９６８７ ＋２１９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２９９２ ＋２５１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４０ －２５﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒４３７１ ＋６８７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３２２６ －２１９﹒００
１人民幣╱韓元 １８５﹒９１００ －３１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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