【聚焦人幣】人幣中間價續貶４４４點子，報６﹒７０９５近一周低

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９５，較

上個交易日跌４４４點子，錄兩連貶，創５月２７日以來近一周最低，上個交易日報

６﹒６６５１。

歐元區通脹按年升至破紀錄的８﹒１％，俄烏衝突、能源短缺及食品價格上漲等各種因素令

歐洲經濟陷入動盪，而歐洲央行料最快在７月才加息。投資者調整策略，歐元連續兩日走低，美

匯指數則於周三紐約尾盤重回１０２﹒５４，漲幅達０﹒７８％。美匯指數升至５月２３日以來

最高水平。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７０９５ ＋４４４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１４８３ －４８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１５６２ －１９４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５５０ ＋５５﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３７７５ －２５６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８１４５ ＋２６８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３５２４ ＋５４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８７８７ ＋１３９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９６８７ ＋２１９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２９９２ ＋２５１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５４０ －２５﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒４３７１ ＋６８７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３２２６ －２１９﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒９１００ －３１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

