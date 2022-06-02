《鍾之日記》財政部明確穩經濟，Ａ股轉升港股仍疲

《鍾之日記》６月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



摩通行政總裁戴蒙（Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ）警告，美國將面臨經濟颶風，美股「六?月

」首個交易日先升後跌，道指跌０﹒５４％收市，港股上日跌１２０點後，今日再跌逾２００點

，５０天線（現處２０９６０）失而復得。

受美股拖累，恒指低開２３７點，報２１０５７，跌幅曾收窄至２２８點，高見２１０６６

，但沽盤增加，大市跌幅擴大，低見２０８８４，曾插４１０點，稍穿５０天線見支持，大市跌

幅收窄。午後在Ａ股造好下，大市跌幅收窄，恒指曾僅跌１７９點，見２１１１５點全日高。恒

指最終收報２１０８２，跌２１２點或１％。港股明日端午假期休市，大市全日成交只有

１０３６﹒０２億元。國指收報７２６７點，跌７８點或１﹒０６％；科指跌３５點或０﹒８％

報４３９７點。

騰訊（００７００）跌０﹒４％報３５９元，成交居首有５０﹒６６億元。成交第二大是收

市後派季績的美團（０３６９０）跌１﹒２６％，報１８０﹒２元。



＊滬指收升１３點，全周漲２﹒１％＊



Ａ股在端午節長假期前夕開市走低。不過財政部召開新聞發布會，明確將在稅費、財政支出

、投資消費等８個方面出台措施，支持穩住經濟大盤。憧憬政策效應顯現，三大指數午後震蕩走

高。上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒３７％後，反覆向上，多次上試三千二阻力，全日升

０﹒４２％，報３１９５﹒４６點。明日為端午節假期，Ａ股休市，滬綜指全周只有四日市，累

升２﹒０８％。深成指升０﹒６７％，創業板指更漲１﹒２１％。個股漲多跌少，兩市近

３０００股飄紅，汽車產業鏈板塊再度強勢，汽車整車、汽配股漲幅居前，半導體、稀土等板塊

走強，昨日大漲的彩票股大幅回調，煤炭、港口航運、地產股走弱。

財政部有關負責人表示，進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，將更多行業納入按月全額退

還留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅１４２０億元（人民幣．下同），今年出台的新增留抵

退稅總額達到約１﹒６４萬億元。加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍。確保今年新

增專項債券６月底前基本發行完畢，力爭８月底前基本使用完畢，將新基建、新能源項目納入專

項債券重點支持範圍，更好發揮穩增長、穩投資的積極作用。

假期前成交略為增加，資金循陸股通淨流入３１﹒８３億元，兩市成８９１７億元，按日增

０﹒７％。



＊車股逆市揚，長汽升近７％＊



國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效，要

調增政策性銀行８０００億元信貸額度，並對汽車央企發放的９００億元商用貨車貸款延期還本

付息。

另外，國家財政部早前印發通知，明確從６月１日起階段性減徵部分乘用車購置稅。財政部

稅政司司長賈榮鄂今日在財政支持穩住經濟大盤工作專題新聞發布會上回答記者提問時表示，與

２００９年、２０１５年的減徵車輛購置稅政策相比，此次政策的實施範圍更廣，受益面更大。

部分汽車股表現強勢，長汽（０２３３３）升６﹒５％，東風（００４８９）升２﹒１％，

吉利（００１７５）升１﹒９％，蔚來（０９８６６）升１﹒４％，比亞迪（０１２１１）升

０﹒６％。不過小鵬汽車（０９８６８）跌１﹒６％，理想汽車（０２０１５）軟０﹒２％。



＊遭富時羅素剔出，恒地最多跌７％＊



本地地產股恒基地產（０００１２）、新世界發展（０００１７）、恒隆地產

（００１０１）在最新富時羅素指數檢討中，被剔出地產商指數「ＦＴＳＥ ＥＰＲＡ

Ｎａｒｅｉｔ Ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ Ａｓｉａ Ｉｎｄｅｘ」，三家股份今早股價明顯下跌。

恒地最多跌逾７％，收市仍跌４﹒１％，報３２﹒４５元。新世界跌近４％，恒隆地產連跌２日

，再跌５﹒１％。

三家地產商會在６月１７日收市後正式被剔出，取代三家香港地產股的為日股Ｉｃｈｉｇｏ

、日本房託基金ＳＡＭＴＹ Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ、韓國房託基金ＬＯＴＴＥ ＲＥＩＴ。

其他主要香港地產股，新地（０００１６）跌１﹒２％，信置（０００８３）跌０﹒５％，

至於長實（０１１１３）逆市升１﹒５％。

領展（００８２３）上一財年每基金單位分派增加５﹒４％，券商普遍認為，基金單位分派

增幅略遜預期，但看好領展可受惠於本土零售市道復甦，加上領展積極併購新項目，預期未來數

年基金單位分派會保持平穩增長，維持「買入」或「增持」評級，領展收升０﹒１４％，報

７１﹒３元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

