《投資心得－潘鐵珊》百度擁最大開放式ＡＩ平台，提供差異化技術

《投資心得》百度集團（０９８８８）自去年開始，一直投資ＡＩ以提升搜索及變現的能力

。而其核心的ＡＩ技術引擎「百度大腦」開發新ＡＩ業務是集團的亮點之一。至於財務表現方面

，截至今年３月３１日為止，集團首季收入為２８４﹒１億元人民幣，比去年同期微升１％；而

歸屬集團的淨利潤則錄得９﹒６億元人民幣的虧損。



＊雲服務國內領先，智能駕駛可成增長引擎＊



集團以百度Ａｐｐ作為核心，擁有５﹒４４億的ＭＡＵ的移動生態業務。在智能雲方面，是

國內領先的ＡＩ公有雲服務提供商，亦是四大公有雲服務提供商之一，提供一整套的雲服務及解

決方案，包括ＰａａＳ、ＳａａＳ及ＩａａＳ等；而在智能駕駛方面，近期更宣布推出

Ａｐｏｌｌｏ自動導航輔助駕駛，與北京、長沙及滄州合作，現有三個Ａｐｏｌｌｏ Ｇｏ

Ｒｏｂｏｔａｘｉ試點項目正在運營當中。Ａｐｏｌｌｏ作為智能駕駛及智能設備領域的市場領

導者，隨著其ＡＩ業務商業化落地進程加速，相信可成為百度新的增長引擎之一。

而其他的核心業務包括移動生態、智能雲及智能駕駛等增長引擎均由ＡＩ推動，於營業紀錄

期間為集團貢獻超過７０％的總收入。集團以平台為中心的模式促進生態系統進一步完善，具智

能雲及智能駕駛等多個增長空間。



＊擁中國最多ＡＩ專利，可考慮現價買入＊



集團不但擁有中國最多的ＡＩ專利數量以及ＡＩ專利申請數量，其開放式ＡＩ平台擁有超過

２６５萬名開發者，是中國最大的開放式ＡＩ平台。集團自身ＡＩ能力的深度，為其業務提供了

差異化的技術基礎。可考慮於現價買入，上望１５５元，跌穿１１０元止蝕。《香港股票分析師

協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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