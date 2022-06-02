《財金樂道－陳樂怡》風險偏好改善，港股先上試２１６４３點

《財金樂道》美國聯儲局５月議息會議紀錄顯示，委員大多支持６月及７月加息半厘，紀錄

提到更快撤出寬鬆政策，可讓當局處於有利位置，更好的評估收緊政策對經濟的影響。加上，５

月以來部份委員發表立場稍為軟化的言論，連同美國房屋市場、消費信心指數回軟，加強市場預

期９月起放慢加息步伐。進取加息預期降溫，帶動美匯指數及長債息率回落。另一方面內地頻頻

出招穩經濟，人民幣回穩，支持中資股表現。雖然地緣政治及美股動盪仍有機會帶來市場波動，

但短期而言預計在風險偏好改善下，港股先行上試反彈阻力０﹒５倍２１６４３點。若能突破此

水平，進而上望至４月高位２２５２３點。



＊內地ＰＭＩ反彈，料續定向支持小微企＊



中國５月製造業採購經理指數報４９﹒６，高過預期的４９﹒０，亦較４月上升２﹒２個百

分點，顯示製造業總體景氣水平有所改善。非製造業商務活動指數報４７﹒８，亦高過預期的

４５﹒５，較４月升５﹒９個百分點。從生產指數及新訂單指數可見，製造業供需兩端均見改善

。復工復產持續推進，生產活動的改善幅度更為明顯。內需縱有改善，但未算猛力反彈。

５月大、中、小型企業景氣度分別回升２﹒９、１﹒９和１﹒１個百分點，其中大型企業

ＰＭＩ指數重返臨界點之上，而小型企業ＰＭＩ指數僅為４６﹒７，反映小微企業受疫情衝擊最

大，修復偏慢。製造業原材料採購價格漲幅有所收窄，但仍處於相對較高水平。出廠價格指數為

４９﹒５，低於４月４﹒９個百分點，年內首次降至收縮區間，表明製造業產品銷售價格總體水

平回落。因此，成本壓力改善，惟仍待銷售追上，預期續有定向支持小微企業的政策跟進。



＊密集刺激汽車消費，永達料直接受惠＊



據中國乘聯會資料顯示，５月第三周狹義乘用車市場零售達到日均４﹒２萬輛，按年下降

６％，較首兩周的２１－２２％跌幅明顯收窄。內地密集推出刺激汽車消費的措施，包括消費券

、汽車購置稅減免等，汽車經銷商有望下半年迎來復甦。其中，上海６月復市，積壓的需求將可

獲釋放，加上上海獲批額外汽車配額，豪華車經銷商龍頭永達汽車（０３６６９）約３０％收入

來自上海地區，料可直接受惠。

同時汽車生產恢復如火如荼，料營運及收入前景將會逐步改善。車企產能自５月下半旬起逐

步提升，在供需預期改善下，汽車品牌股價率先彈起，預計隨著出貨順暢，零部件股均可受惠，

關注新能源汽車產業鏈敏實（００４２５）、力勁（００５５８）。



＊可再生能源大勢所趨，關注龍源電力＊



歐盟加快擺脫對俄羅斯能源的依賴，加大使用可再生能源，目標在２０３０年之前，綠色能

源提供４５％的能源需求，高於原本規劃的４０％。預計當地對於可再生能源的裝置需求將會增

加。而且歐盟計劃修訂碳稅計劃，預計將會推動內地碳交易市場發展，以避免由內地出口到歐洲

的額外成本。

另外，國家能源部提出研究探索將新能源項目納入基礎設施不動產投資信託基金

（ＲＥＩＴｓ）試點支持範圍，國家財政部提到要大力支持可再生能源高比例應用，以及增加新

能源公用車船採購。新能源項目普遍投資金額大，營運周期長。若能成事，將可拓寬資金來源，

加快項目建設。可再生能源板塊料受資金追捧，關注龍源電力（００９１６）及福萊特玻璃

（０６８６５）。

（信達國際研究部助理經理陳樂怡）



筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



