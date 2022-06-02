【國務會議】國務院：調增政策性銀行８０００億信貸額度支持基建

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院總理李克強１日主持召開國務院常務

會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效，要調增政策性銀行８０００億元（人民幣．下

同）信貸額度，對汽車央企發放的９００億元商用貨車貸款延期還本付息。



＊汽車央企９００億元商用貨車貸款延期還本付息＊



會議指出，６方面３３條政策措施實施細則制定出台取得積極進展。下一步，一要對政策再

作全面篩查、細化實化，新增１４００多億元留抵退稅，要在７月份基本退到位。對金融支持基

礎設施建設，要調增政策性銀行８０００億元信貸額度，並建立重點項目清單對接機制。對符合

條件的失業農民工，無論是否參加失業保險，都要發放臨時補助或救助，並明確發放主體。對汽

車央企發放的９００億元商用貨車貸款延期還本付息，要引導企業通過網上公告、手機短信等告

知辦理方式。其他各項政策都要細化到可操作、能落地。密切跟蹤政策實施情況，該完善的及時

完善。

二要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題，深化「放管服」改革。大力推進政策「非申即享

」、網上辦。對打通物流大通道和微循環、推進復工達產，要找準堵點、完善舉措，強化重點企

業「點對點」幫扶。對投資項目，各地各相關部門都要建立台帳，通過優化審批、加強用地等保

障推動盡快開工。確保夏收農機免費順暢通行。落實支持平台企業合法合規境內外上市、放寬汽

車限購等舉措。

三要強化政策落實督促。國務院派到１２個省的督查組要在實地督查基礎上盡快形成報告，

對政策落實中的突出問題予以通報。



＊確保養老金按時足額發放＊



會議指出，當前部分群眾就業和收入受到影響，基本生活面臨困難。要有針對性加大政策幫

扶，把基本民生底線兜住兜牢。

一要確保養老金按時足額發放，今年提高標準增發的退休人員基本養老金７月底前要發放到

位，提高城鄉居民基礎養老金最低標準。二要加大低保等救助力度。加強動態監測，對低保對象

、特困人員一次性增發生活補貼。三要保持醫保報銷比例和藥品品種穩定，對符合條件臨時遇困

無法繳納基本醫保費的給予臨時參保資助。四要推進更多民生保障經辦服務跨省通辦、便捷辦理

。五要加強民生保障資金監管，嚴肅查處截留侵佔、虛報冒領等行為。

