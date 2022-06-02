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即市新聞

02/06/2022 09:05

《思前想後－郭思治》寶尊電商經營穩健，發展看俏

　　《思前想後》大市經過連升三日後，由於恒指已成功重越２０天線（２０３８２點），１０
天線（２０５５９點）及５０天線（２０９４５點），故整個大市該已完全擺脫早前欲試底之弱
態，嚴格而言，只要恒指能續穩守於上述三組平均移動線之上，技術上該有利於漸發展成一個短
期小升浪，而上望目標暫該為１００天線（２２１６０點）及４月４日之高位２２５２３點，從
走勢上看，大市自２月１０日高位２５０５０點開始之跌浪，其後見低於３月１５日之低位
１８２３５點，雖大市其後一直未有再創新低，但整個反覆欲試底之弱態卻延續至５月底，即是
說，整個反覆不明之市勢已運行達１５周，故一旦出現技術性轉向，估計該有約４至６周之反彈
，即６月大市該可再進一步看好。

＊業務規模保持增長，店舖運營合作夥伴續增＊
　
　　中國品牌電商龍頭寶尊電商（０９９９１）上周四（２６日）公布業績，２０２２年一季度
，集團收入約２０億元（人民幣．下同），Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ經營利潤為４７０萬元。集團業務
規模繼續保持增長，總ＧＭＶ約１７０億元，升２８﹒４％，非經銷ＧＭＶ升３３﹒４％至
１６２﹒３億元；服務費模式ＧＭＶ升８６﹒１％至１１４﹒７億元；線上店舖運營合作夥伴數
量３４５家，龍頭地位穩固。
　　期內，集團各項戰略目標有序推進，新增１２個店舖運營品牌合作夥伴，進一步滲透奢品、
高端品、品質生活等重點品類，獲客節奏不斷加速；全渠道、全鏈路布局成效顯著，非天貓渠道
ＧＭＶ佔比升至４０％，京東、小程序、抖音ＧＭＶ同比增速均超１００％，一站式服務能力進
一步加強。

＊提高科技創新投入，疫下保障業務順暢運行＊
　
　　集團亦積極把握品牌數字化轉型機遇，提高科技創新投入，開拓東南亞市場，擴大業務版圖
。一季度增值服務收入達１３億元，按年升２４﹒３％。其中，過去１２個月的併購項目產生了
２億元的增量收入，數字營銷和技術服務收入升３９％至３﹒９億元亦做出較大貢獻，標誌著資
本部署及技術成果催生新增長動力。
　　此外，面對今年疫情，寶尊前瞻性部署了數字運營系統、技術基礎設施、戰略倉庫和擴大區
域服務中心，自研「Ｓ－ＡＮＹ」攜五大功能入駐遠程工作系統，利用多種工具滿足品牌各種線
上需求，在疫情期間，保障各項業務順暢運行。同時，集團一直以來探索可持續增長路徑，重視
企業人才培養和技術投資，深耕全渠道、一體化戰略路徑，給予消費者長期價值。故寶尊績後股
價表現良好，反映市場認可程度高，未來發展潛力值得期待。《香港股票分析師協會副主席　郭
思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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