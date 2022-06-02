【新冠肺炎】台灣新增７﹒７萬例新冠本土個案，１４４例死亡個案

《經濟通通訊社２日專訊》台灣中央流行疫情指揮中心今日（２日）公布，台灣新增
７６９６７例本土病例，新增１４４例死亡個案，中重症個案則有４１３例，１９例境外移入個
案。本土個案分布為新北市１２９１０例、台中市１０７０７例、高雄市１０５３０例、桃園市
７８５４例、台北市６２３７例、台南市６１４４例。
今日新增１４４例本土病例死亡個案，為９３例男性、５１例女性，皆屬重度感染個案。
（ｄｗ）
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