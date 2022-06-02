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即市新聞

02/06/2022 09:37

《輪證高清－孫明哲》資金積極流入淡倉，宜審視條款作合適部署

　　《輪證高清》大市近日出現明顯反彈，恒指周二（５月３１日）見近一個月以來的高位，從
輪證市場資金流向來看，資金接近一面倒流入淡倉，以個股產品計，過去５個交易日十大流入的
產品中有９款都是淡倉，當中以美團（０３６９０）淡倉最多資金流入，其次是阿里
（０９９８８）、騰訊（００７００）淡倉。進而利用網站上個股認股證資金流報告進一步分析
流入的資金，發現部分資金流入超過３０％甚至４０％以上價外的認沽證，要注意價外證引伸波
幅敏感度較高，容易受波幅變化影響輪價表現，所以宜轉移部署較貼價產品。
　　隨著股價近日的反彈，投資者宜重新審視淡倉產品的條款，認沽證產品選擇一般會較認購證
少，加上資金流入令部分產品累積一定街貨，所以投資者在挑選產品時須特別小心留意產品條款
，宜以中年期、輕微價外、低街貨產品作部署。今期以騰訊及美團認沽證為例，解釋如何挑選產
品。
　　由於現時市場上的貼價認沽證面值較高同時槓桿較低，因此可以稍微放寬挑選的條件，以
２０％價外以內的產品作篩選，但亦不能太價外，因為價外證風險相對較高。以美團認沽證為例
，利用認股證搜尋器，以２個月期以上作篩選，當中最高槓桿的是美團沽１３９８５，行使價
１４８﹒４８元，屬２０％價外程度以內，而且街貨低，是條款及槓桿都非常突出的產品。
　　騰訊認沽證方面，同樣以２０％價外之內，即行使價２９０元以上、２個月期以上、低街貨
作篩選，可留意當中槓桿最高的騰訊沽１３６１９。
　　本欄經常提到投資者可利用選輪三部曲協助挑選產品，以中年期、輕微價外、低街貨證作部
署，以控制風險同樣保持一定槓桿，這方法在選擇認沽證同樣適用，只是認沽證選擇較少投資者
須特別小心條款，投資者如計劃利用認沽證捕捉其他科技股股價變化，可留意以下產品介紹。
　
　　科技股認沽證產品介紹：
＊騰訊沽１３６１９，行使價２９８﹒８元，２０２２年９月２２日到期，實際槓桿６﹒７倍
＊美團沽１３９８５，行使價１４８﹒４８元，２０２２年８月１７日到期，實際槓桿４﹒５倍
＊阿里沽１２９６２，行使價７８元，２０２２年９月２１日到期，實際槓桿４﹒１倍
＊快手沽１６９４７，行使價５９﹒６元，２０２２年９月５日到期，實際槓桿３﹒５倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
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