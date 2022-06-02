【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１９１點子，報６﹒６７５０

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣中間價兩連貶，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早

未有跟隨，高開４１點報６﹒６９００，盤中漲幅一度擴大至近３００點子，全日則漲１９１點

，收報６﹒６７５０，較上個交易日４時３０分收盤價升１９１點子。全日在６﹒６６５４至

６﹒７０７０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１７９點子，報６﹒６８２６。

交易員稱，美債收益率上升繼續推高美指，人民幣跟隨回調，不過６﹒７關口上方亦有結匯

盤限制了匯價調整空間，短期人民幣料延續寬幅區間震盪。他們並表示，後續分紅購匯可能繼續

增多，不過經濟復甦預期也有利於市場情緒修復，短期多空因素交織，人民幣難有明顯方向。



＊中金：人幣匯率下半年在６﹒６５附近趨於穩定＊



中金公司最新觀點認為，下半年影響人民幣匯率中樞變化的多空因素較為平衡，美元見頂、

經濟反彈和對美出口關稅調整或成為支撐人民幣匯率的重要力量；而外需壓力、估值修正或成為

弱化人民幣匯率的力量；跨境收支的影響則相對平衡。總體看人民幣匯率下半年將在６﹒６５附

近趨於穩定。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９５，較上個交易日跌４４４點子，

錄兩連貶，創５月２７日以來近一周最低，上個交易日報６﹒６６５１。（ｗｌ）

