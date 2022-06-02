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02/06/2022 13:58

【政策解讀】野村：對信貸支持基建政策不感意外，屬增量刺激手段

　　《經濟通通訊社２日專訊》國務院常務會議決定調增政策性銀行８０００億元（人民幣．下
同）信貸額度，以支持基礎設施建設。對此，野村證券表示，對上述政策的推出不感意外，
８０００億元是增量措施也是刺激手段，在民間信貸需求疲弱之際有助於支持基建投資，維持今
年中國基建投資同比增長１０％的預估不變。
　　不過野村也預計，中國今年不太可能大舉擴張支出，因為政府今年雄心勃勃的財政支出計劃
已經面臨６萬億元的龐大資金缺口，預計政府會採用多種工具和渠道來填補這６萬億缺口的一大
部分，而且未來可能出台的大部分刺激措施（譬如發行特別國債或者政策性銀行增加信貸投放）
，都只會被用來填補缺口。
　　報告稱，中國今年財政總計劃支出（ｐｌａｎｎｅｄ　ｔｏｔａｌ　ｆｉｓｃａｌ　
ｓｐｅｎｄｉｎｇ，　ＰＴＦＳ）　較２０２１年增加１６％，也即是說財政政策已經非常積極
。假設財政支出保持正常的８％幅度，今年的財政刺激規模大致相當於國內生產總值（ＧＤＰ）
的２﹒６％。

＊預估中國今年經濟增３﹒９％，惟面臨很大下行風險＊

　　報告提到，增量的８０００億元接近去年政策性銀行新增信貸投放１﹒６５萬億元的一半。
截至２０２１年末，中國基礎設施領域的長期貸款餘額是２８﹒９萬億元，較２０２０年增加
３﹒８萬億元，８０００億元大約相當於增量的２１％。
　　野村又指，鑒於疫情防控前景仍有高度不確定性，該行對今年經濟增速３﹒９％的預估面臨
很大下行風險。（ｗｌ）

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