【大國博弈】美台啟貿易倡議，北京：將中美關係帶入危險境地

《經濟通通訊社２日專訊》美國與台灣地區日前宣布，將啟動「美台２１世紀貿易倡議」，
並將在月底展開首輪談判。在北京，外交部發言人趙立堅今日表示，中方一貫堅決反對建交國與
台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有官方性質的協定。美方近來議員訪台也好，貿易對
話也罷，實質上都是違反一個中國原則，為台獨分裂勢力撐腰打氣，攪亂台海和平穩定。美方執
意打「台灣牌」只會將中美關係帶入危險境地。
商務部新聞發言人高峰稍早亦回應表示，一個中國原則是中國台灣地區參與對外經濟合作的
前提。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，慎
重處理與台經貿關係，防止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。這事關中美關係大局和世界和平
、穩定與繁榮。
據當地媒體消息，台灣的行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Ｓａｒａｈ
Ｂｉａｎｃｈｉ）於台灣當地昨晚（１日）舉行線上會議，確認共同發起「台美２１世紀貿易倡
議」。鄧振中表示，談判將圍繞１１個議題：貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、
數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業和非市場經濟。（ｗｌ）
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