【ＦＯＣＵＳ】俄烏戰火明滿百日，西方支持見頂成基輔噩夢？

【ＦＯＣＵＳ】本周五（３日），「北極熊」普京開啟戰爭潘朵拉之盒，將迎來第１００天

。眼見俄羅

斯軍隊近日在頓巴斯地區勢如破竹，基輔背後的「大Ｂｏｓｓ」拜登周三（１日）宣布７億美元

新援助

計劃，包括烏克蘭軍隊夢寐以求的ＨＩＭＡＲＳ火箭發射系統。

華盛頓的先進武器、布魯塞爾的對俄禁運，歐美援烏陣線看起來仍然無懈可擊；但隨著烏

東的損失日益沉重，戰爭敘事已悄然改變，一個冰冷但現實的問題漸浮出水面－－西方的無條

件支持是否永無限期？



＊戰爭敘事改變，頓巴斯瀕失守＊



烏克蘭總統澤連斯基的光環、社交媒體同仇敵愾的對俄「信息戰」，令全世界都一度相信

，基輔距離勝利僅一步之遙。然而，正如「Ｗａｒ ｉｓ ｕｎｐｒｅｄｉｃｔａｂｌｅ，

ａｓ ａｒｅ ｉｔｓ ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｃｅｓ

」所言，隨著戰事即將進入第１００天，莫斯科似乎正漸佔上風。

軍事上，隨著困守亞速鋼鐵廠（Ａｚｏｖｓｔａｌ）的烏軍５月中全數棄械投降，標誌南部

港口要隘

馬里烏波爾（Ｍａｒｉｕｐｏｌ）完全落入俄軍控制；在烏東，俄軍憑藉遠程火砲及重型火焰噴

射器，

已佔領工業重鎮北頓涅茨克（Ｓｖｉｔｌｏｄａｒｓｋ）的近七成地區。一旦全數失守，意味俄

軍將佔領整個

盧甘斯克州，相當於半數頓巴斯地區。

澤連斯基周三（１日）坦承，東部的情況相當困難，「每天約有６０至１００名烏克蘭士兵

陣亡，

另有５００人受傷。」為了阻止俄軍攻勢，拜登終於拍板向烏克蘭提供ＨＩＭＡＲＳ火箭發射系

統；此武

器射程可達７０公里且能精確命中目標，但消息指，烏軍或需時三周才能掌握如何操作。



＊莫斯科主動出招，斷多國供氣＊



就在白宮宣布對烏新援助之後，俄羅斯國防部指，此舉是火上澆油，並透露其戰略核導彈

部隊正在靠近西部邊境的伊万諾沃地區，演練Ｙａｒｓ洲際導彈系統。

此外，針對歐盟２７國周二就分階段禁運俄羅斯石油達成共識，莫斯科亦還以顏色，國有的

俄羅斯天然氣工業公司（Ｇａｚｐｒｏｍ）繼４月底暫停向波蘭、保加利亞供氣後，最新再陸續

暫停向

芬蘭、荷蘭、丹麥供氣，以及切斷一份規模較小的對德國供氣合約。

為何普京主動出招？玄機就在於芬蘭、荷蘭、丹麥僅佔俄羅斯天然氣出口的極小部分，而

儘管俄羅斯首５月對獨聯體以外國家的天然氣出口下降近２８％，但價格飆升確保了其收入並未

失

血太多。此外，印度密密採購俄羅斯石油，據Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ估算，僅５月就接收３３６萬

噸，相當於去

年均值的近９倍。俄羅斯經濟發展部最新公布，該國首４月ＧＤＰ實現增長１﹒７％。



＊敗局若現，妥協聲音勢將四起＊



對烏克蘭而言，現時的關鍵是能否抵擋住俄羅斯的攻勢，成功守住頓巴斯地區，延續幾乎

已經見頂的西方支持。

事實上，一旦僵局未解甚至敗局若現，要求妥協的聲音就將四起。美國前國務卿基辛格

（Ｈｅｎｒｙ Ｋｉｓｓｉｎｇｅｒ）較早時在達沃斯論壇上談及「（俄烏）分界線應該恢復原

狀」就被解讀為

「勸降」。而《Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｓ（外交事務）》雜誌最新文章亦指，３月的伊

斯坦布爾提案是實

現和平的最佳機會，同暗示烏克蘭接受永久中立地位之餘，放棄被俄羅斯佔領的部分地區。

西方的支持除了取決戰場的得失，變數還來自其國內，例如歐洲高企的能源價格、美國的

中期選舉、距離不到半年的冬天……如同開戰之初，抵抗愈長，莫斯科的壓力愈大；現時的僵

局愈長，基輔正面臨更大的壓力。

