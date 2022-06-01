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即市新聞

01/06/2022 18:22

《法證攻防－林恩》美團（０３６９０）業績即將揭曉

　　《法證攻防》本周五（３日）為端午節假期，港股Ａ股周五休市。美團於本周四（２日）公
布業績，股價由上周五（２９日）起三連升。周三（１日）股價見１個月高位１８７﹒３元。全
日回吐２﹒４％，收報１８２﹒５元。５月２５日至３１日５個交易日，美團（０３６９０）共
錄得４６９０萬元資金淨流出認購證和牛證，反而認沽證和熊證錄得４８４０萬元淨流入。
　　中國國務院５月２５日召開會議，總理李克強強調扎實推動穩經濟各項政策落地見效。會議
確定穩經濟一籃子政策措施５月底前要出台可操作的實施細則、應出盡出。５月２６日，深圳出
台多項消費補貼措施，新能源車、手機電腦及綠色家電均可獲補貼。個人消費者在新購置符合條
件的新能源汽車並在深圳市內上牌，將會給予最高不超過每台１萬元的補貼。隨著內地疫情好轉
，逐步復工復產，市場關注車企公布５月銷售交付數據。比亞迪（０１２１１）股價自５月２５
日以來暫錄６連升，累計升幅近１１％，周三收報２８２﹒６元。５月２５日至３１日５個交易
日，比亞迪共錄得１８３４萬元資金淨流出認購證和牛證，反而認沽證和熊證錄得７８９萬元淨
流入。　
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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