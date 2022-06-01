《法證攻防－林恩》美團（０３６９０）業績即將揭曉

《法證攻防》本周五（３日）為端午節假期，港股Ａ股周五休市。美團於本周四（２日）公

布業績，股價由上周五（２９日）起三連升。周三（１日）股價見１個月高位１８７﹒３元。全

日回吐２﹒４％，收報１８２﹒５元。５月２５日至３１日５個交易日，美團（０３６９０）共

錄得４６９０萬元資金淨流出認購證和牛證，反而認沽證和熊證錄得４８４０萬元淨流入。

中國國務院５月２５日召開會議，總理李克強強調扎實推動穩經濟各項政策落地見效。會議

確定穩經濟一籃子政策措施５月底前要出台可操作的實施細則、應出盡出。５月２６日，深圳出

台多項消費補貼措施，新能源車、手機電腦及綠色家電均可獲補貼。個人消費者在新購置符合條

件的新能源汽車並在深圳市內上牌，將會給予最高不超過每台１萬元的補貼。隨著內地疫情好轉

，逐步復工復產，市場關注車企公布５月銷售交付數據。比亞迪（０１２１１）股價自５月２５

日以來暫錄６連升，累計升幅近１１％，周三收報２８２﹒６元。５月２５日至３１日５個交易

日，比亞迪共錄得１８３４萬元資金淨流出認購證和牛證，反而認沽證和熊證錄得７８９萬元淨

流入。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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