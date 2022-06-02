《陸言堂－陳永陸》削減中國貨關稅或月內落實，６月港股值得憧憬

《陸言堂》恒指重上２１０００點後，有點無以為繼的感覺，不過，對比之前恒指無力突破

５０天平均線，現時恒指卻在５０天平均線以下有支持，其實已經不錯。



當然，美股在回升後出現波動，令投資者有所顧慮，尤其是過去一段時間，港股多次出現技

術走勢向好，似有突破之時，很快就逆轉，所以相信不少投資者都會擔心，港股短期的升勢可以

持續多久，在２１０００點以上，都會有十五、十六，不敢跟風追貨的心態。



可是正因為「狼來了」太多次，或者今次恒指的升勢，可望維持一段時間，不過，６月份絕

對是關鍵的月份，因為不少中美的協議，似乎都要在６月份內落實，其中關稅的問題，如果拜登

政府不在６月份解決，那麼７月份就會自動續期，但在美國急需解決通脹的問題下，相信拜登政

府必定會在６月份取消部分中國貨品的進口關稅，不過可能會將中概股等問題一併討論，故此中

美的問題可能要在６月下旬才得到共識，但在問題解決後，中美關係亦可望有破冰的機會。



而除了中美問題外，由於中國ＧＤＰ需要盡快回復增長動力，所以相信中央會在６月份推出

更多刺激經濟措施，而且，上海等主要城市，都已經陸續全面復工復市，所以疫情對內地的影響

，正在逐步減少，這將利好Ａ股及港股，故此６月份對Ａ股或港股，都是值得憧憬的月份，同時

亦令恒指可望出現真正轉勢的機會。



當然，市場仍然有驚弓之鳥的心態，如美國總統拜登與聯儲局主席鮑威爾見面，就令大家無

限想像，認為拜登可能要求聯儲局要加大加息力度，可是美國總統與聯儲局主席見面，其實是十

分正常的事情，拜登與鮑威爾見面不一定是向聯儲局拖壓，要求鮑威爾解決通脹問題，更可能是

聽取意見為主。



故此，在６月份對全球股市抱樂觀的態度，似乎仍然是較合適。《獨立股評人 陳永陸》



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