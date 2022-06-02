【新冠肺炎】香港仔鴻福苑鴻麗閣強檢發現２０宗陽性檢測個案

《經濟通通訊社２日專訊》香港仔鴻福苑鴻麗閣的強制檢測行動早上完成，有大約８６０名

身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現２０宗陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進

。

另外，政府亦派員在「受限區域」內到訪約３２０戶，當中２６戶沒人應門，政府會採取措

施跟進。（ｃｗ）

