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02/06/2022 09:31

【新冠肺炎】香港仔鴻福苑鴻麗閣強檢發現２０宗陽性檢測個案

　　《經濟通通訊社２日專訊》香港仔鴻福苑鴻麗閣的強制檢測行動早上完成，有大約８６０名
身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現２０宗陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進

　　另外，政府亦派員在「受限區域」內到訪約３２０戶，當中２６戶沒人應門，政府會採取措
施跟進。（ｃｗ）

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