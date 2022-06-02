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即市新聞

02/06/2022 17:30

上市公司前執董及妻子涉隱瞞權益借貸１﹒１億元遭廉署起訴

　　《經濟通通訊社２日專訊》廉政公署今日落案起訴一名上市公司前執行董事、其妻子及另一
名人士，控告他們涉嫌串謀於該上市公司批出兩筆共逾７０００萬元的貸款期間，隱瞞執行董事
妻子在借款方的權益，以詐騙香港聯交所及該上市公司。有關執行董事涉嫌在另一筆４０００萬
元貸款中隱瞞其妻子在借款方的權益，另被控欺詐。三名被告已獲廉署准予保釋，將於下星期二
（７日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院。
　　被告為４３歲的袁志平，實力建業集團（００５１９）前執行董事及行政總裁；袁志平４２
歲妻子李立娟，桉泰國際信貸有限公司（桉泰）前董事及股東；及４４歲的鄭伊芳，桉泰前股東
，同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。袁志平亦就有關罪行被控兩項交替罪名，即欺詐罪。
袁志平另被控兩項罪名，即一項欺詐及一項發表虛假陳述。
　　案發時期為２０１８年１月至２０１９年６月，當時實力建業與桉泰簽訂三份共逾１﹒１億
元的貸款協議。其中兩項控罪指，三名被告涉嫌串謀他人詐騙聯交所、實力建業及其董事會、股
東及潛在投資者，不誠實地隱瞞李立娟在桉泰的權益，以及實力建業及桉泰之間的兩項貸款協議
實為關連交易。（ｃｌ）

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