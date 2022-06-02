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02/06/2022 09:42

【外圍經濟】英倫銀行預期英國樓市將開始放緩

　　《經濟通通訊社２日專訊》英倫銀行副行長Ｊｏｎ　Ｃｕｎｌｉｆｆｅ表示英國樓市將開始
放緩，亦會同時受到利率上升及經濟增長減慢影響。
　　據分析，雖然英國樓價已連續十個月上升，但上升原因有很多，其中包括供應不足。另外，
疫情期間部分英國人由於減少消費，儲蓄增多，亦令房屋需求增加，從而影響樓價。
　　他表示，英倫銀行可能會再加息以壓抑已達至４０年高位的通脹，但他不認為加息會令樓價
大幅下降。（ｒｃ）

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