  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/06/2022 19:08

《日入而息》煤氣加價４﹒４％，美團首季蝕５７億人幣仍勝預期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團（０３６９０）首季虧損擴大至５７億元人民幣，經調整虧損淨額３５﹒８６億元人民幣；
美團首季餐飲外賣分部經營溢利升４１％，新業務經營虧損繼續收窄　　　　　　　　　　　　
中華煤氣計劃８月１日起加價４﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報多家小米關連公司受監管機構審查而需擱置上市計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　
首季永久離港提取強積金涉２０億元，按年增４﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上市公司前執董及妻子涉隱瞞權益借貸１﹒１億元遭廉署起訴　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周微跌０﹒１％，跌幅集中新界兩區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增４８９宗確診，再多一名患者離世；中環「ＬＩＮＱ」酒吧爆疫，１８人確診　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日低收２１２點報２１０８２，科指低收３５點報４３９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指升０﹒４２％全周漲２％，穩經濟措施有望落實
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元強勢影響加元的表現　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０６８５╱８９，日圓最新報１２９﹒８０╱８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＧａｍｅＳｔｏｐ首季虧損擴大至１﹒５８億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）首季虧損擴大至５７億元人民幣，經調整虧損淨額３５﹒８６億元人民幣；
美團首季餐飲外賣分部經營溢利升４１％，新業務經營虧損繼續收窄　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中銀香港（０２３８８）成功完成首筆綠色回購交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福布斯傳取消ＳＰＡＣ方式上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）旗下必嘉坊１６﹒８萬平方呎商場正在招租　　　　　　　　　　　　　　
信置（０００８３）發表減碳藍圖，致力於２０５０年前實現淨零碳排放　　　　　　　　　　
中國碳中和（０１３７２）財務狀況良好，索償事件不會對集團造成重大不利影響　　　　　　
宏利表示為ＨＩＶ陽性人士提供人壽保障，接受同性伴侶為保單受益人　　　　　　　　　　　
香港電訊（０６８２３）推ＭＩＲＲＯＲ演唱會門票抽獎活動，名額１２００名　　　　　　　
大發地產（０６１１１）首五個月累計合同銷售額跌８５％　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示盈滙企業（０２１９５）股權集中於極少數股東　　　　　　　　　　　　　　　　
中國人壽（０２６２８）中國銀保監已核准白濤擔任董事長資格　　　　　　　　　　　　　　
中華煤氣（００００３）計劃８月１日起加價４﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北控城市資源（０３７１８）附屬中標山東城市城區環境衛生市場化服務項目　　　　　　　　
消息指嘉能可或拒售兗煤澳洲持股，嫌出價過低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
莊士中國（００３６７）附屬售本金額為３００萬美元之合生票據　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
招商局港口（００１４４）首四月集裝箱吞吐量完成４３６１萬標箱　　　　　　　　　　　　
上海電氣（０２７２７）對接國家「雙碳」戰略，三大路徑取得成果　　　　　　　　　　　　
南京熊貓電子（００５５３）夏德傳辭去公司總經理職務　　　　　　　　　　　　　　　　　
雅生活服務（０３３１９）哈爾濱景陽已達成去年度經營目標　　　　　　　　　　　　　　　
深高速（００５４８）發行１０億人幣第二期超短期融資券　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　花樣年（０１７７７）債務重組進行實質性溝通，剩餘項目月底復工　　　
　　融信中國（０３３０１）５月總合約銷售額按年跌６３﹒７％　　　　　　
　　東軟教育（０９６１６）認購興業銀行６１００萬元人民幣理財產品　　　
　　景瑞控股（０１８６２）５月合約銷售按年跌７６％至６﹒９億元人民幣　
　　碧桂園（０２００７）５月合同銷售金額按年跌５０％至２８７億元人民幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
亞馬遜關中國電子書業務，商務部表示市場經濟正常現象　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部料逾８７０萬輛車受益減稅新政，實施範圍更廣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
亞馬遜Ｋｉｎｄｌｅ宣布今日起停止給內地經銷商供貨　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潘功勝稱經濟面臨複雜局面，加大穩健幣策實施力度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海市委常委會舉行會議，持續深化政法隊伍整頓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海海昌海洋公園８日免費遊園活動延期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部表示今年出台新增留抵退稅總額達１﹒６４萬億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州表示壯大電商市場主體，支持新電商企業發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大潤發上海全面恢復營業，６１８大促補貼近６億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局公布明碼標價和禁止價格欺詐規定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京土拍成交１４宗地塊三宗流拍，平均溢價率逾５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行續百億逆回購利率持平，本周完全對沖到期量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行、外匯局案例通報：人行科技司原司長收受禮品等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示整治保險機構大股東等通過關聯交易套取險資；全面培育系統清廉金融文化生態　　
財政部長劉昆稱支持「雙碳」工作要因地制宜統籌推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海檢察院檢察長張本才被查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四川雅安市兩縣昨午３分鐘內兩次地震，至少造成４死　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監會計部原主任王宗成受查，曾掌舵浙江省證監局　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工行湖南分行原行長張恪理被開除黨籍，已退休６年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
票面利率續下行，年內上市銀行已發１４７０億永續債　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首五月累發新增專項債逾２萬億，力爭８月底前使用完　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海解封總部復工兼同業上市爆升，商湯逆市再飆逾半成　　　　　　　　　　　　　　　　　
福建省促汽車消費，新車上牌補貼至少３０００元人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中行、光大及兩者旗下理財公司收銀保監罰單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行上海總部表示４月末人幣存款餘額同比增１１﹒４％；４月末人幣貸款餘額同比增１４％　
促汽車消費穩內需，杭州一次性派發４萬個小客車指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外企冀擴大復工復產範圍，商務部表示認真研究解決　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三亞市委原書記童道馳一審被判處死刑，緩期二年執行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收跌０﹒７３％，報１６５５２﹒５７點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報美台擬啟動新貿易談判，月底在華府舉行首次會議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
無綫電視前技術員涉煽惑他人刑毀罪成，還柙候判　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳教育局副局長蔡若蓮萌退意，李浩然等無意入政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳黃偉綸或升任財政司副司長，聶德權調任勞福局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
葉劉淑儀稱郭蔭庶出任公務員學院院長屬合適人選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大埔區議員姚鈞豪稱民政事務局對他宣誓存疑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立會通過改革公務員制度議案，聶德權認同設賞罰制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許智峯四項藐視法庭罪罪成，擇日判刑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府即將刊憲把猴痘列為法定須呈報傳染病並制訂應變計劃　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭主持中醫醫院及政府中藥檢測中心動土，項目料２０２５年落成　　　　　　　　　　　　
警方表示網民號召６﹒４到維園參加未經批准集結，呼籲市民切勿參與　　　　　　　　　　　
上市公司前執董及妻子涉隱瞞權益借貸１﹒１億元遭廉署起訴　　　　　　　　　　　　　　　
仲量聯行表示東鐵線過海段通車，新界新盤銷售將受惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　
土地註冊處表示５月住宅買賣合約總值按年跌２４﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報野村棄租國金二期２６樓，由富瑞金融承租　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用３３﹒６億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度全日用３７億元，外資淨流
入３２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
下周一起儲稅券年利率調整至０﹒１３３３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔣穎出任新一屆德勤中國主席，任期四年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
逾三千大學生上年度參與創科實習計劃，９７％考慮投身相關工作　　　　　　　　　　　　　
首季永久離港提取強積金涉２０億元，按年增４﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周微跌０﹒１％，跌幅集中新界兩區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
俄羅斯４月ＧＤＰ按年下降３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳拜登可能本月訪問沙特，料討論增加產油量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匈牙利反對納入東正教領袖，歐盟對俄制裁再度擱淺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
拜登公布第１１輪對烏軍援，包括射程８０公里火箭炮　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
商務部表示冀澳洲多做有利中澳互信合作的事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潔篪與南韓國家安保室長金聖翰通電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
涉疆法案將生效，美警告貨物審查標準極嚴且難獲豁免　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美台啟動貿易倡議，北京籲美方慎重處理與台經貿關係　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國考慮取消對華關稅，商務部表示中美雙方應相向而行　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國考慮把更多中企加入黑名單，商務部表示堅決反對　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美台啟貿易倡議，北京表示將中美關係帶入危險境地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
薩摩亞總理表示太平洋島國同意需開會討論中國提出協議　　　　　　　　　　　　　　　　　
解放軍被指頻繁騷擾加拿大軍機執行聯合國任務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增４８９宗確診，再多一名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衛健委表示進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３Ｍ料中國疫情封控將影響營收損失３億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
不打疫苗老人停辦居保？浙江昆陽表示個別社區干部誤讀　　　　　　　　　　　　　　　　　
中蒙邊境口岸逐步恢復正常，對華煤炭出口正在增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨增本土確診降至６１宗，北京端午假期續停堂食　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣新增７﹒７萬例新冠本土個案，１４４例死亡個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府表示整體檢疫及隔離政策無改變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警方表示接獲５宗懷疑虛報陽性個案轉介３人被捕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港仔鴻福苑鴻麗閣強檢發現２０宗陽性檢測個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中環「ＬＩＮＱ」酒吧爆疫，１８人確診　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｚｚ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章中國故事02/06/2022
《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章財經熱話02/06/2022
遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
人氣文章財經熱話02/06/2022
【除淨後急插】水泥股仍可持有？潘鐵珊：中長線仍安全！
人氣文章財經熱話02/06/2022
【理小蔚！】「蔚小理」又改名？剖析5月銷量！專家首選理想汽車
人氣文章FOCUS02/06/2022
【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金