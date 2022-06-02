《日入而息》煤氣加價４﹒４％，美團首季蝕５７億人幣仍勝預期

《今天重點》

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美團（０３６９０）首季虧損擴大至５７億元人民幣，經調整虧損淨額３５﹒８６億元人民幣；

美團首季餐飲外賣分部經營溢利升４１％，新業務經營虧損繼續收窄

中華煤氣計劃８月１日起加價４﹒４％

據報多家小米關連公司受監管機構審查而需擱置上市計劃

首季永久離港提取強積金涉２０億元，按年增４﹒３％

上市公司前執董及妻子涉隱瞞權益借貸１﹒１億元遭廉署起訴

中原ＣＣＬ按周微跌０﹒１％，跌幅集中新界兩區

本港新增４８９宗確診，再多一名患者離世；中環「ＬＩＮＱ」酒吧爆疫，１８人確診

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《即日市況》

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恒指全日低收２１２點報２１０８２，科指低收３５點報４３９７

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《深滬股市》

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滬綜指升０﹒４２％全周漲２％，穩經濟措施有望落實

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《美元匯價》

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美元強勢影響加元的表現

歐元最新報１﹒０６８５╱８９，日圓最新報１２９﹒８０╱８１

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《公司業績》

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ＧａｍｅＳｔｏｐ首季虧損擴大至１﹒５８億美元

美團（０３６９０）首季虧損擴大至５７億元人民幣，經調整虧損淨額３５﹒８６億元人民幣；

美團首季餐飲外賣分部經營溢利升４１％，新業務經營虧損繼續收窄

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）成功完成首筆綠色回購交易

福布斯傳取消ＳＰＡＣ方式上市

恒地（０００１２）旗下必嘉坊１６﹒８萬平方呎商場正在招租

信置（０００８３）發表減碳藍圖，致力於２０５０年前實現淨零碳排放

中國碳中和（０１３７２）財務狀況良好，索償事件不會對集團造成重大不利影響

宏利表示為ＨＩＶ陽性人士提供人壽保障，接受同性伴侶為保單受益人

香港電訊（０６８２３）推ＭＩＲＲＯＲ演唱會門票抽獎活動，名額１２００名

大發地產（０６１１１）首五個月累計合同銷售額跌８５％

證監會表示盈滙企業（０２１９５）股權集中於極少數股東

中國人壽（０２６２８）中國銀保監已核准白濤擔任董事長資格

中華煤氣（００００３）計劃８月１日起加價４﹒４％

北控城市資源（０３７１８）附屬中標山東城市城區環境衛生市場化服務項目

消息指嘉能可或拒售兗煤澳洲持股，嫌出價過低

莊士中國（００３６７）附屬售本金額為３００萬美元之合生票據

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《國企紅籌》

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招商局港口（００１４４）首四月集裝箱吞吐量完成４３６１萬標箱

上海電氣（０２７２７）對接國家「雙碳」戰略，三大路徑取得成果

南京熊貓電子（００５５３）夏德傳辭去公司總經理職務

雅生活服務（０３３１９）哈爾濱景陽已達成去年度經營目標

深高速（００５４８）發行１０億人幣第二期超短期融資券

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《神州民企》

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花樣年（０１７７７）債務重組進行實質性溝通，剩餘項目月底復工

融信中國（０３３０１）５月總合約銷售額按年跌６３﹒７％

東軟教育（０９６１６）認購興業銀行６１００萬元人民幣理財產品

景瑞控股（０１８６２）５月合約銷售按年跌７６％至６﹒９億元人民幣

碧桂園（０２００７）５月合同銷售金額按年跌５０％至２８７億元人民幣

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《中國要聞》

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亞馬遜關中國電子書業務，商務部表示市場經濟正常現象

財政部料逾８７０萬輛車受益減稅新政，實施範圍更廣

亞馬遜Ｋｉｎｄｌｅ宣布今日起停止給內地經銷商供貨

潘功勝稱經濟面臨複雜局面，加大穩健幣策實施力度

上海市委常委會舉行會議，持續深化政法隊伍整頓

上海海昌海洋公園８日免費遊園活動延期

財政部表示今年出台新增留抵退稅總額達１﹒６４萬億元

杭州表示壯大電商市場主體，支持新電商企業發展

大潤發上海全面恢復營業，６１８大促補貼近６億元人民幣

市監總局公布明碼標價和禁止價格欺詐規定

北京土拍成交１４宗地塊三宗流拍，平均溢價率逾５％

人行續百億逆回購利率持平，本周完全對沖到期量

人行、外匯局案例通報：人行科技司原司長收受禮品等

銀保監表示整治保險機構大股東等通過關聯交易套取險資；全面培育系統清廉金融文化生態

財政部長劉昆稱支持「雙碳」工作要因地制宜統籌推進

上海檢察院檢察長張本才被查

四川雅安市兩縣昨午３分鐘內兩次地震，至少造成４死

中證監會計部原主任王宗成受查，曾掌舵浙江省證監局

工行湖南分行原行長張恪理被開除黨籍，已退休６年

票面利率續下行，年內上市銀行已發１４７０億永續債

首五月累發新增專項債逾２萬億，力爭８月底前使用完

上海解封總部復工兼同業上市爆升，商湯逆市再飆逾半成

福建省促汽車消費，新車上牌補貼至少３０００元人幣

中行、光大及兩者旗下理財公司收銀保監罰單

人行上海總部表示４月末人幣存款餘額同比增１１﹒４％；４月末人幣貸款餘額同比增１４％

促汽車消費穩內需，杭州一次性派發４萬個小客車指標

外企冀擴大復工復產範圍，商務部表示認真研究解決

三亞市委原書記童道馳一審被判處死刑，緩期二年執行

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７３％，報１６５５２﹒５７點

據報美台擬啟動新貿易談判，月底在華府舉行首次會議

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《其他消息》

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無綫電視前技術員涉煽惑他人刑毀罪成，還柙候判

傳教育局副局長蔡若蓮萌退意，李浩然等無意入政府

傳黃偉綸或升任財政司副司長，聶德權調任勞福局

葉劉淑儀稱郭蔭庶出任公務員學院院長屬合適人選

大埔區議員姚鈞豪稱民政事務局對他宣誓存疑

立會通過改革公務員制度議案，聶德權認同設賞罰制

許智峯四項藐視法庭罪罪成，擇日判刑

政府即將刊憲把猴痘列為法定須呈報傳染病並制訂應變計劃

林鄭主持中醫醫院及政府中藥檢測中心動土，項目料２０２５年落成

警方表示網民號召６﹒４到維園參加未經批准集結，呼籲市民切勿參與

上市公司前執董及妻子涉隱瞞權益借貸１﹒１億元遭廉署起訴

仲量聯行表示東鐵線過海段通車，新界新盤銷售將受惠

土地註冊處表示５月住宅買賣合約總值按年跌２４﹒５％

據報野村棄租國金二期２６樓，由富瑞金融承租

深股通額度全日用３３﹒６億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度全日用３７億元，外資淨流

入３２億元

下周一起儲稅券年利率調整至０﹒１３３３％

蔣穎出任新一屆德勤中國主席，任期四年

逾三千大學生上年度參與創科實習計劃，９７％考慮投身相關工作

首季永久離港提取強積金涉２０億元，按年增４﹒３％

中原ＣＣＬ按周微跌０﹒１％，跌幅集中新界兩區

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《俄烏開戰》

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俄羅斯４月ＧＤＰ按年下降３％

傳拜登可能本月訪問沙特，料討論增加產油量

匈牙利反對納入東正教領袖，歐盟對俄制裁再度擱淺

拜登公布第１１輪對烏軍援，包括射程８０公里火箭炮

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《大國博弈》

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商務部表示冀澳洲多做有利中澳互信合作的事

楊潔篪與南韓國家安保室長金聖翰通電話

涉疆法案將生效，美警告貨物審查標準極嚴且難獲豁免

美台啟動貿易倡議，北京籲美方慎重處理與台經貿關係

美國考慮取消對華關稅，商務部表示中美雙方應相向而行

美國考慮把更多中企加入黑名單，商務部表示堅決反對

美台啟貿易倡議，北京表示將中美關係帶入危險境地

薩摩亞總理表示太平洋島國同意需開會討論中國提出協議

解放軍被指頻繁騷擾加拿大軍機執行聯合國任務

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《新冠肺炎》

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本港新增４８９宗確診，再多一名患者離世

衛健委表示進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管

３Ｍ料中國疫情封控將影響營收損失３億美元

不打疫苗老人停辦居保？浙江昆陽表示個別社區干部誤讀

中蒙邊境口岸逐步恢復正常，對華煤炭出口正在增加

全國昨增本土確診降至６１宗，北京端午假期續停堂食

台灣新增７﹒７萬例新冠本土個案，１４４例死亡個案

港府表示整體檢疫及隔離政策無改變

警方表示接獲５宗懷疑虛報陽性個案轉介３人被捕

香港仔鴻福苑鴻麗閣強檢發現２０宗陽性檢測個案

中環「ＬＩＮＱ」酒吧爆疫，１８人確診

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