《窩輪匯智－劉嘉輝》五不窮、六月留意股價及其波動性

《窩輪匯智》上周解釋了阿里（０９９８８）仙輪急升的因由，相信大家對業績前後的輪證

部署應有多一分了解。經過傳統的「五窮月」，港股在５月最後一周發力向上，最終扭轉劣勢，

５月份埋單計數全月升１﹒５％，成功擺脫「ＳＥＬＬ ＩＮ ＭＡＹ」的魔咒。

坊間對５月的慣性描述，其實有跡可尋。筆者統計由２０００年至２０２２年的恒指表現，

在５月份上升的年份有８次，下跌則有１５次之多，可見跌多升少的慣性仍是主導。幅度方面，

過去２２年中５月份平均跌幅為０﹒８％，中位數跌１﹒２％。最大跌勢於２０１２年出現，當

年單月急跌１１﹒７％。不過，「五窮月」亦有不少例外的年份，當中升得最急要數２００９年

，當年單月指數急升１７％。

展望６月份，美國聯儲局將議息，本港又將迎接回歸２５周年的大日子，過往６月份的往績

又是怎樣？根據２０００年至２０２１年數據反映，６月上升的次數有１３次、下跌次數為９次

、平均升０﹒１％，中位數升０﹒６％，當中最大升幅約１０％（２０００年）、跌幅最大亦有

約１０％（２００８年）。若單純比較上述兩個月往績，６月份似乎是升多跌少的月份，然而升

幅及波動性似乎較５月份的平均值少。

股價往績並不一定反映將來股價表現，但投資者記緊亦要留意股價波幅變化，即股價波動性

會否下跌或上升，因為此因素對輪證價格有直接的影響，當市場波動性下跌，窩輪產品在到期時

變為價內的機會亦會減低，所以選證時不妨選擇較貼價的產品，時間上亦可預留多一點，以中長

身的產品應市，以減低萬一波幅回落對輪證價格的負面影響。相反，若認為今次６月份有機會波

幅上升，帶動輪證價格向上，則可留意貼價中短身條款輪證，以較少的本金放大正股升跌幅度。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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