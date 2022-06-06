《神州縱橫－凌昆》中美鬥爭又上新階段

《神州縱橫》美國最近的連串部署又將中美鬥爭帶上新階段，特別是在國際層面而言尤其如

此，情況須多加了解及密切關注。



＊美國一片謊言＊



布林肯久被期待的對華政策報告到公布時只是個反高潮，主要是無新意，都是已知政策的總

結綜述，同時只講大原則而無具體措施。但這些都會逐步落實，故可預期以後持續有措施出台。

無論如何這是對拜登政府上任後對華政策的一個檢視，值得中國方面注意。其最大的特點是虛偽

，講一套做一套。報告聲稱「四不一無意」：美國不打新冷戰、不求改變中國體制、不拉別國反

對中國和不支持台獨等，實際做的剛剛相反。報告說要加強與中國溝通，實際是每次峰會後都變

本加厲打壓中國，只是中國一廂情願地認為兩國元首有「共識」。另方面也要明白為何美國要搞

言行不一的把戲，原因是既要加強遏華，又怕過度激怒中國引致強烈反應。這本來對一般人來說

很易看穿，但對中國當局都有一定麻痺作用，可借此來說有「共識」，還可表示「欣賞」，更可

繼續幻想中美可重回合作共贏之路。

虛偽至極的報告中卻還有一些真言，就是說中國是有意願及能力改變國際秩序的國家，並會

造成「價值偏離」。實際上所說的「秩序」是美國做「一哥」的獨大秩序，價值就是美式自由民

主。說到底就是要防止中國崛起，由此也塑造了典型的意識型態冷戰基礎，並以此作為遏制中國

的理論及道德高地。



＊建重重反華包圍網＊



美國的各種打壓中國產品及企業措施已司空見慣，最近的大動作反而是在地緣政治上的。拜

登繼承了特朗普的「印太戰略」，即印太四國（ＱＵＡＤ）組合為印太秩序的核心，並創新地增

添了兩個新架構，一是美英澳三國聯盟（ＡＵＫＵＳ），將英國拉入反華圈中，二是目前拜登訪

日時宣布成立的印太經濟框架（ＩＰＥＦ）。前者主要是在軍事政治上的，後者則屬經濟領域。

由此便可重重包圍中國。此外還拉歐盟及北約遏華，此兩機構已積極拉攏東亞國家尤其日韓，從

而締造對中國的東西夾擊聯盟，雖然暫時還未成形。但假以時日必將逐步塔建框架。對美國的重

重包圍新格局中國仍未有反制構思及行動，對ＩＰＥＦ尤其有認識及重視不足的偏向，以為其建

立及發揮將面臨多樣困難，或難以撼動中國。又有人批評其欠缺細則，尤其是對其他成員開放美

國市場的承諾。其實ＩＰＥＦ的真正目的不在成為貿易協議，否則重入特朗普退出的ＴＰＰ就是

了。ＩＰＥＦ是更適合於包圍孤立中國的機制，ＴＰＰ難達此功能。當中特別值得注意者是有關

供應鏈的構想，目的在建立中國以外的供應鏈，由此拉其他國與中國脫勾。《資深評論員 凌昆

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