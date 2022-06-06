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06/06/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美鬥爭又上新階段

　　《神州縱橫》美國最近的連串部署又將中美鬥爭帶上新階段，特別是在國際層面而言尤其如
此，情況須多加了解及密切關注。
　
＊美國一片謊言＊
　
　　布林肯久被期待的對華政策報告到公布時只是個反高潮，主要是無新意，都是已知政策的總
結綜述，同時只講大原則而無具體措施。但這些都會逐步落實，故可預期以後持續有措施出台。
無論如何這是對拜登政府上任後對華政策的一個檢視，值得中國方面注意。其最大的特點是虛偽
，講一套做一套。報告聲稱「四不一無意」：美國不打新冷戰、不求改變中國體制、不拉別國反
對中國和不支持台獨等，實際做的剛剛相反。報告說要加強與中國溝通，實際是每次峰會後都變
本加厲打壓中國，只是中國一廂情願地認為兩國元首有「共識」。另方面也要明白為何美國要搞
言行不一的把戲，原因是既要加強遏華，又怕過度激怒中國引致強烈反應。這本來對一般人來說
很易看穿，但對中國當局都有一定麻痺作用，可借此來說有「共識」，還可表示「欣賞」，更可
繼續幻想中美可重回合作共贏之路。
　　虛偽至極的報告中卻還有一些真言，就是說中國是有意願及能力改變國際秩序的國家，並會
造成「價值偏離」。實際上所說的「秩序」是美國做「一哥」的獨大秩序，價值就是美式自由民
主。說到底就是要防止中國崛起，由此也塑造了典型的意識型態冷戰基礎，並以此作為遏制中國
的理論及道德高地。
　
＊建重重反華包圍網＊
　
　　美國的各種打壓中國產品及企業措施已司空見慣，最近的大動作反而是在地緣政治上的。拜
登繼承了特朗普的「印太戰略」，即印太四國（ＱＵＡＤ）組合為印太秩序的核心，並創新地增
添了兩個新架構，一是美英澳三國聯盟（ＡＵＫＵＳ），將英國拉入反華圈中，二是目前拜登訪
日時宣布成立的印太經濟框架（ＩＰＥＦ）。前者主要是在軍事政治上的，後者則屬經濟領域。
由此便可重重包圍中國。此外還拉歐盟及北約遏華，此兩機構已積極拉攏東亞國家尤其日韓，從
而締造對中國的東西夾擊聯盟，雖然暫時還未成形。但假以時日必將逐步塔建框架。對美國的重
重包圍新格局中國仍未有反制構思及行動，對ＩＰＥＦ尤其有認識及重視不足的偏向，以為其建
立及發揮將面臨多樣困難，或難以撼動中國。又有人批評其欠缺細則，尤其是對其他成員開放美
國市場的承諾。其實ＩＰＥＦ的真正目的不在成為貿易協議，否則重入特朗普退出的ＴＰＰ就是
了。ＩＰＥＦ是更適合於包圍孤立中國的機制，ＴＰＰ難達此功能。當中特別值得注意者是有關
供應鏈的構想，目的在建立中國以外的供應鏈，由此拉其他國與中國脫勾。《資深評論員　凌昆

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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