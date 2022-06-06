《油金掠影》汽油期貨延續升勢，油價上周漲逾３％，金價走低

《經濟通通訊社６日專訊》石油輸出國組織與盟友（ＯＰＥＣ＋） 宣布擴產，惟汽油期貨

價格上周五（３日） 延續升勢，帶動油價上升，紐油及布油單周升逾３％。

紐約期油上周五盤中曾升破１２０美元，高見１２０﹒４３美元，收升１﹒７％，報每桶

１１８﹒８７美元，上周升３﹒３％，連續第６周報升；布蘭特期油收升１﹒８％，報

１１９﹒７２美元，上周升３﹒６％，連續第３周報升。

ＯＰＥＣ＋同意將７月及８月產量目標提高至每日６３﹒８萬桶，超出該組織此前每日增產

４３﹒２萬桶的規模。不過，據官方數據顯示，美國上周原油及石油庫存大幅下跌，部分或因美

國駕駛旺季帶動汽油需求，汽油期貨價格上周五升１﹒５％，收近每加侖４﹒２５２２美元，按

周計漲幅達８﹒７％。

其他消息方面，美國拜登總統澄清，本月稍晚並未有直接造訪沙特阿拉伯的計劃。另外，沙

特國企沙地阿美調高亞洲客戶７月官方售價，幅度高於市場預期。



＊紐約期金跌１﹒１％＊



美國公布５月非農業就業人數新增３９萬人，較市場預期的新增３２﹒８萬人為高，提高市

場對聯儲局未來進取加息的預期，美元及美債齊揚，金價受挫。紐約期金上周五跌２１﹒２美元

或１﹒１％，報每盎司１８５０﹒４美元，為５月１２日以來最大跌幅，按周計跌０﹒３％。

有經濟學家指，過去一星期以來，黃金現貨持續在每盎司１８００至１８５０美元區間上落

，惟美元依然強勢，黃金現貨短期料難以突破此區間。

其他貴金屬方面，白銀跌１﹒７％，報每盎司２１﹒９１美元；白金跌１﹒２％，報每盎司

１０１６﹒４美元；鈀金期貨跌３％，報每盎司１９８５﹒９美元。（ｅｒ）

