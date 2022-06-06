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06/06/2022 07:50

《油金掠影》汽油期貨延續升勢，油價上周漲逾３％，金價走低

　　《經濟通通訊社６日專訊》石油輸出國組織與盟友（ＯＰＥＣ＋）　宣布擴產，惟汽油期貨
價格上周五（３日）　延續升勢，帶動油價上升，紐油及布油單周升逾３％。
　　紐約期油上周五盤中曾升破１２０美元，高見１２０﹒４３美元，收升１﹒７％，報每桶
１１８﹒８７美元，上周升３﹒３％，連續第６周報升；布蘭特期油收升１﹒８％，報
１１９﹒７２美元，上周升３﹒６％，連續第３周報升。
　　ＯＰＥＣ＋同意將７月及８月產量目標提高至每日６３﹒８萬桶，超出該組織此前每日增產
４３﹒２萬桶的規模。不過，據官方數據顯示，美國上周原油及石油庫存大幅下跌，部分或因美
國駕駛旺季帶動汽油需求，汽油期貨價格上周五升１﹒５％，收近每加侖４﹒２５２２美元，按
周計漲幅達８﹒７％。
　　其他消息方面，美國拜登總統澄清，本月稍晚並未有直接造訪沙特阿拉伯的計劃。另外，沙
特國企沙地阿美調高亞洲客戶７月官方售價，幅度高於市場預期。
　
＊紐約期金跌１﹒１％＊
　
　　美國公布５月非農業就業人數新增３９萬人，較市場預期的新增３２﹒８萬人為高，提高市
場對聯儲局未來進取加息的預期，美元及美債齊揚，金價受挫。紐約期金上周五跌２１﹒２美元
或１﹒１％，報每盎司１８５０﹒４美元，為５月１２日以來最大跌幅，按周計跌０﹒３％。
　　有經濟學家指，過去一星期以來，黃金現貨持續在每盎司１８００至１８５０美元區間上落
，惟美元依然強勢，黃金現貨短期料難以突破此區間。
　　其他貴金屬方面，白銀跌１﹒７％，報每盎司２１﹒９１美元；白金跌１﹒２％，報每盎司
１０１６﹒４美元；鈀金期貨跌３％，報每盎司１９８５﹒９美元。（ｅｒ）

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