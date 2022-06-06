《牛熊志選－陳其志》資金看好中移動（００９４１）

《牛熊志選》恒指連日上升後高位整固，走勢持續向好，惟在５月初高位約２１３００點附

近暫見阻力，短線或稍微調整，５０天平均線開始回升，逐漸靠近２１０００點關口，可望給予

支持。觀察恒指牛熊證資金流情況，上周三（１日）見資金趁低買入恒指牛證，錄得約７４７０

萬元資金淨買入；同日見資金趁低沽出恒指熊證，錄得約１４７０萬元資金淨賣出。街貨分布方

面，上周三見資金繼續主要留意近收回價恒指牛證，收回價２０５００至２０６９９點是當日新

增最多的恒指牛證區域，相當約９３０張期指合約。收回價２０３００至２０４９９點則是上周

三的恒指牛證重貨區，累積相當約１５１２張期指合約；上周三見資金沽出近收回價恒指熊證，

並見遠收回價恒指熊證有少量資金流入，而收回價２２０００至２２１９９點則是當日的恒指熊

證重貨區，累積相當約１０３２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至２４﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降２個

波幅點至２７﹒３％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下降

１﹒７個波幅點至２４﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降３個波幅點至２７％；騰

訊（００７００）的引伸波幅下降４個波幅點至３７﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波幅

上升０﹒５個波幅點至３５﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

２８﹒０％；工行（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１８﹒１％；小米

（０１８１０）的引伸波幅下降４﹒３個波幅點至４０﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒８個波幅點至３４﹒２％；美團（０３６９０）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至

６４﹒３％；阿里（０９９８８）的引伸波幅下降３﹒３個波幅點至５６﹒９％。

輪證看多資金流方面，截至周三前一周，中移動（００９４１）的相關認購證及牛證合共錄

得約２２１３﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活

躍的中移動認購證為行使價約５５元至６１元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒５倍至

１０﹒８倍；另外，港交所相關認購證及牛證期內錄得約６９９﹒０萬元資金淨流入部署，資金

留意行使價３８７元至３９８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約１０﹒６倍至

１２﹒３倍。

至於看空資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約５０４２萬元資金淨流入部

署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１３７元至１６０元附近的中期價外條款，

實際槓桿約３﹒０倍至４﹒１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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